Ô tô ngập khắp phố, cứu hộ Thái Nguyên trắng đêm ‘vớt’ xe sau lũ

TPO - Nước rút để lại hàng trăm ô tô ngập bùn, chết máy giữa phố Thái Nguyên. Xe cứu hộ, thợ sửa xe phải làm việc xuyên đêm, “vớt” từng chiếc xe hư hỏng ra khỏi vùng ngập, khẩn trương khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.