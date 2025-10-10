Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ô tô ngập khắp phố, cứu hộ Thái Nguyên trắng đêm ‘vớt’ xe sau lũ

Thanh Hiếu - Đức Nguyễn

TPO - Nước rút để lại hàng trăm ô tô ngập bùn, chết máy giữa phố Thái Nguyên. Xe cứu hộ, thợ sửa xe phải làm việc xuyên đêm, “vớt” từng chiếc xe hư hỏng ra khỏi vùng ngập, khẩn trương khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.

tp-tienphong-12-9634.jpg
Đêm 10/10, tại khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên, nhiều tuyến phố vẫn ngổn ngang phương tiện nằm im lìm bên lề đường. Không ít ô tô bị ngập suốt nhiều ngày, nội thất ẩm ướt, động cơ hư hỏng, không thể khởi động trở lại.
tp-tienphong-4-9725.jpg
tp-tienphong-3-2319.jpg
Trên nhiều tuyến đường, xe cứu hộ hoạt động suốt đêm, nối đuôi nhau chở hàng loạt ô tô chết máy về gara sửa chữa.
tp-tienphong-6-3763.jpg
Có thời điểm, nhiều tuyến phố ở Thái Nguyên ùn tắc vì xe cứu hộ xuất hiện dày đặc, nối đuôi nhau di chuyển trong đêm.
tp-tienphong-8-9183.jpg
Nhiều ô tô ở Thái Nguyên được cứu hộ trong tình trạng phủ kín bùn đất, hư hỏng nặng sau trận bão lũ.
tp-tienphong-10-2016.jpg
tp-tienphong-11-1741.jpg
Anh Nguyễn Văn Hưng, chủ một gara trên đường Cách Mạng Tháng Tám, cho biết: “Xe hư do ngập được đưa về liên tục cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi phải tháo toàn bộ nội thất, sấy khô, kiểm tra động cơ và hệ thống điện trước khi sửa chữa. Thời điểm này, xưởng luôn trong tình trạng quá tải.”
tp-tienphong-15-2560.jpg
Theo báo giá, mỗi chủ phương tiện phải trả từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng cho quãng đường kéo từ 5 đến 10 km.
tp-tienphong-14-7872.jpg
Xe cứu hộ vào tận nhà để kéo xe gặp sự cố.
tp-tienphong-16-6915.jpg
tp-tienphong-19-1594.jpg
tp-tienphong-17-7950.jpg
Các xe cứu hộ hoạt động hết công suất suốt đêm.
tp-tienphong-18-6808.jpg
Nhiều chủ xe lo lắng vì chi phí sửa chữa dự kiến có thể lên tới hàng chục triệu đồng.
tp-tienphong-13-5752.jpg
Ngoài việc chở xe đến gara, nhiều chủ xe còn nhờ thợ đến tận nhà kiểm tra, vệ sinh và sửa chữa ô tô hư hỏng.
tp-tienphong-23-7479.jpg
tp-tienphong-13-9672.jpg
tp-tienphong-7-9479.jpg
tp-tienphong-2-166.jpg
Trước đó, theo ghi nhận của PV Tiền Phong sáng 9/10, hàng loạt ô tô ở Thái Nguyên đã bị hư hỏng nặng sau mưa lũ, khiến nhu cầu cứu hộ và sửa chữa tăng cao.
