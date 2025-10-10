Ô tô ngập khắp phố, cứu hộ Thái Nguyên trắng đêm ‘vớt’ xe sau lũ

TPO - Nước rút để lại hàng trăm ô tô ngập bùn, chết máy giữa phố Thái Nguyên. Xe cứu hộ, thợ sửa xe phải làm việc xuyên đêm, “vớt” từng chiếc xe hư hỏng ra khỏi vùng ngập, khẩn trương khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.
Trên nhiều tuyến đường, xe cứu hộ hoạt động suốt đêm, nối đuôi nhau chở hàng loạt ô tô chết máy về gara sửa chữa.
Anh Nguyễn Văn Hưng, chủ một gara trên đường Cách Mạng Tháng Tám, cho biết: “Xe hư do ngập được đưa về liên tục cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi phải tháo toàn bộ nội thất, sấy khô, kiểm tra động cơ và hệ thống điện trước khi sửa chữa. Thời điểm này, xưởng luôn trong tình trạng quá tải.”
Các xe cứu hộ hoạt động hết công suất suốt đêm.
Trước đó, theo ghi nhận của PV Tiền Phong sáng 9/10, hàng loạt ô tô ở Thái Nguyên đã bị hư hỏng nặng sau mưa lũ, khiến nhu cầu cứu hộ và sửa chữa tăng cao.