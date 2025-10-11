Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cả cánh đồng lúa, hoa màu tan hoang, người dân Thái Nguyên bật khóc

Thanh Hiếu - Dương Triều - Đức Nguyễn

TPO - Nước lũ vừa rút, trên nhiều cánh đồng của tỉnh Thái Nguyên ngổn ngang bùn đất và cây trồng gãy đổ. Nhiều nông dân Thái Nguyên không cầm được nước mắt khi nhìn thành quả cả vụ mùa bị cuốn trôi.

VIDEO: Nhiều diện tích hoa màu ở Thái Nguyên bị tàn phá nặng nề sau lũ.
tp-tienphong-6.jpg
Sau khi nước rút, nhiều cánh đồng, ruộng vườn ở tỉnh Thái Nguyên lộ lên khung cảnh “bạc trắng” hoang tàn, cây trồng bị vùi trong bùn, ngả rạp....
tp-tienphong-8.jpg
tp-tienphong-11.jpg
Ghi nhận của PV Tiền Phong, trên nhiều diện tích trồng trọt của người dân xóm Bến Đò (phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) là khung cảnh hoang tàn sau lũ.
tp-tienphong-19.jpg
“Nước lên nhanh lắm, cuồn cuộn như thác, chỉ trong chốc lát đã vùi hết 8 sào lúa, không còn gì cứu được. Cụ nhà tôi năm nay 94 tuổi rồi mà còn bảo chưa bao giờ thấy nước ngập cao và chảy xiết đến thế”, bà Nguyễn Thị Luyến (xóm Bến Đò, phường Linh Sơn) nghẹn ngào chia sẻ.
tp-tienphong-18.jpg
tp-tienphong-21.jpg
8 sào ruộng lúa của bà Luyến đã chìm trong biển nước, toàn bộ hoa màu bị hư hại, không thể thu hoạch.
tp-tienphong-14.jpg
Theo người dân, vào thời điểm nước lũ dâng cao, mực nước lên tới 2,5-3 m, gần như toàn bộ hoa màu bị ngập sâu.
tp-tienphong-16.jpg
Các giàn vườn cây hầu hết bị chết khô.
tp-tienphong.jpg
tp-tienphong-3.jpg
Sau lũ rút, hoa màu trắng xóa như phủ một lớp bạc.
tp-tienphong-32.jpg
tp-tienphong-12.jpg
Cánh đồng lúa chìm trong sắc bạc trắng sau khi nước rút.
tp-tienphong-22.jpg
Anh Nguyễn Minh Đức (phường Linh Sơn) ra vườn dọn đất, cày lại và chuẩn bị trồng vụ rau mới, cho biết nhà anh trồng rau nhưng tất cả đều chìm nghỉm, không kịp thu hoạch, khi lũ rút thì héo úa. “Đúng là lũ lịch sử, giờ đây tôi phải bắt đầu lại từ đầu”.
tp-tienphong-39.jpg
tp-tienphong-37.jpg
Bà Nguyễn Thị Hạ cho biết gia đình có một mẫu ruộng, trong đó 5 sào lúa và 5 sào rau màu đều sắp đến ngày thu hoạch. Tuy nhiên, mưa lũ bất ngờ tràn về đã nhấn chìm tất cả. "Sinh hoạt của gia đình chúng tôi chỉ trông vào mùa vụ này, giờ thì mất trắng rồi", bà Hạ nghẹn ngào.
tp-tienphong-26.jpg
Hiếm hoi lắm thì vườn hoa màu còn nguyên vẹn vì vị trí cao hơn so với các cánh đồng xung quanh.
tp-tienphong-7.jpg
Theo Sở NN&MT tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 11/10, tổng diện tích cây trồng bị ngập và hư hỏng khoảng 10.485 ha. Trong đó, cơn bão số 10 gây thiệt hại 3.536 ha, diện tích này tiếp tục bị ngập khi cơn bão số 11 đổ bộ. Hiện sở đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung các biện pháp khôi phục sản xuất, đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong thời gian tới.
