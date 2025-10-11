Cả cánh đồng lúa, hoa màu tan hoang, người dân Thái Nguyên bật khóc

TPO - Nước lũ vừa rút, trên nhiều cánh đồng của tỉnh Thái Nguyên ngổn ngang bùn đất và cây trồng gãy đổ. Nhiều nông dân Thái Nguyên không cầm được nước mắt khi nhìn thành quả cả vụ mùa bị cuốn trôi.