Cả cánh đồng lúa, hoa màu tan hoang, người dân Thái Nguyên bật khóc

TPO - Nước lũ vừa rút, trên nhiều cánh đồng của tỉnh Thái Nguyên ngổn ngang bùn đất và cây trồng gãy đổ. Nhiều nông dân Thái Nguyên không cầm được nước mắt khi nhìn thành quả cả vụ mùa bị cuốn trôi.
Ghi nhận của PV Tiền Phong, trên nhiều diện tích trồng trọt của người dân xóm Bến Đò (phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) là khung cảnh hoang tàn sau lũ.
8 sào ruộng lúa của bà Luyến đã chìm trong biển nước, toàn bộ hoa màu bị hư hại, không thể thu hoạch.
Sau lũ rút, hoa màu trắng xóa như phủ một lớp bạc.
Bà Nguyễn Thị Hạ cho biết gia đình có một mẫu ruộng, trong đó 5 sào lúa và 5 sào rau màu đều sắp đến ngày thu hoạch. Tuy nhiên, mưa lũ bất ngờ tràn về đã nhấn chìm tất cả. "Sinh hoạt của gia đình chúng tôi chỉ trông vào mùa vụ này, giờ thì mất trắng rồi", bà Hạ nghẹn ngào.