Quân đội, y tế phun hóa chất khử khuẩn sau mưa lũ tại Thái Nguyên

TPO - Sau khi nước lũ rút, ngành y tế và lực lượng quân đội đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại các xã, phường thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Chiều 11/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng Đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Thái Nguyên về công tác phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong đợt mưa lũ, các cơ sở y tế đã khám, chữa bệnh tiếp nhận trên 20.000 bệnh nhân, trong đó 449 trường hợp bị ảnh hưởng do lũ.

Tuy nhiên, do nước lũ dâng cao đã gây ngập, hư hỏng nhiều thiết bị, cơ sở hạ tầng y tế, ước tổng thiệt hại khoảng 93,3 tỷ đồng.

Ngay sau khi nước rút, Sở Y tế đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ngành y tế đã phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường hơn 996.000m2, cấp trên 30.000 viên Aquatab khử khuẩn nguồn nước.

Ngành y tế Thái Nguyên phun hóa chất tại phường Gia Sàng (tỉnh Thái Nguyên)

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Hồng Lan gửi lời chia sẻ đến nhân dân tỉnh Thái Nguyên và cán bộ, nhân viên y tế chịu ảnh hưởng do mưa bão.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, sau mưa lũ, nguy cơ dịch bệnh bắt đầu do đó công tác phòng bệnh phải đi trước một bước, lấy dự phòng làm then chốt. Do đó, ngành y tế cần kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch tễ, đặc biệt là các bệnh có nguy cơ cao như sốt xuất huyết, cúm mùa, tay - chân - miệng, bệnh tiêu hóa và bệnh từ nguồn nước.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan yêu cầu ngành y tế Thái Nguyên tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu, chủ động vệ sinh môi trường, tiêu trùng, khử khuẩn, không để ổ dịch phát sinh; đảm bảo an toàn thực phẩm, nước sạch sinh hoạt và chăm sóc y tế cho người dân vùng ngập lụt.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan giao các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp, hỗ trợ Thái Nguyên trong công tác giám sát dịch tễ, xét nghiệm, cấp hóa chất, thuốc men, thiết bị chuyên dùng và tập huấn năng lực cho cán bộ y tế cơ sở.

Đoàn công tác của Bộ Y tế thăm Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Thay mặt Bộ Y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 10.000 liều vắc-xin; 10.000 liều huyết thanh chống uốn ván và 2 tấn cloraminB phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ Trạm y tế Linh Sơn và Trạm y tế Quang Vinh mỗi trạm một tủ bảo quản vắc-xin cùng 50 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cho biết, tất cả trang thiết bị, vật tư ủng hộ của Bộ Y tế, tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai cấp phát kịp thời tới các khu vực trọng điểm để hỗ trợ công tác phòng dịch.

Cùng ngày, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đi thăm hỏi, động viên, tặng quà một số bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Lữ đoàn 86 (Binh chủng Hóa học) phun hóa chất khử khuẩn. Ảnh: TN