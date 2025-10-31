Quảng Ninh hỗ trợ 23 tỷ đồng cho các tỉnh miền Trung bị bão lũ

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, số tiền được phân bổ gồm 8 tỷ đồng cho TP Huế và mỗi địa phương Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi nhận 5 tỷ đồng để kịp thời khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, sản xuất. Trong ngày, ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, đã ký quyết định chi hỗ trợ.

Khoản kinh phí được trích từ nguồn đóng góp tự nguyện do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh quản lý và sẽ chuyển qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ/Thường trực Ban vận động cứu trợ của các địa phương để triển khai đến người dân vùng bị nạn.

Trước đó, Quảng Ninh đã hỗ trợ 37 tỷ đồng cho các địa phương miền núi chịu ảnh hưởng mưa lũ. Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng mỏ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh tiếp tục chung tay, sẻ chia với đồng bào các tỉnh vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và đời sống.