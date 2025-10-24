Nhà sách Tiền Phong sẻ chia cùng thầy trò vùng lũ Thái Nguyên sau bão số 11

Sau khi cơn bão số 11 đi qua, nhiều địa phương của tỉnh Thái Nguyên chịu thiệt hại nặng nề, đặc biệt là các trường học trên địa bàn tỉnh. Lớp học, bàn ghế, thư viện và sách vở của học sinh đều bị ngập sâu trong nước lũ, khiến hoạt động dạy và học bị gián đoạn.

Trước tình hình đó, Hệ thống Nhà sách Tiền Phong – Công ty Cổ phần Tiền Phong đã nhanh chóng phát động chương trình “Chung tay cùng học sinh vùng lũ Thái Nguyên”, kêu gọi cán bộ, nhân viên và các nhà hảo tâm quyên góp sách vở, nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập gửi đến những trường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đại diện Ban lãnh đạo Công ty CP Tiền Phong – Nhà sách Tiền Phong đến trao quà tặng tại Trường THCS Quang Vinh

Sáng nay, đại diện Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tiền Phong – Hệ thống Nhà sách Tiền Phong đã trực tiếp đến thăm và trao quà tại ba trường: Tiểu học Quang Vinh, THCS Quang Vinh và Tiểu học Trưng Vương. Hơn 1.100 cuốn sách giáo khoa, 200 quyển vở và 550 kg gạo đã được trao tận tay thầy cô, học sinh – thể hiện tấm lòng sẻ chia của tập thể cán bộ, nhân viên Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm trên cả nước.

Đại diện Ban lãnh đạo Công ty CP Tiền Phong – Nhà sách Tiền Phong đến trao quà tặng tại Trường Tiểu học Quang Vinh

Theo cô Hà Thị Quỳnh- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Vinh, đợt mưa bão vừa qua khiến toàn bộ tầng một của trường ngập sâu gần 2 mét, nước lũ cuốn trôi và làm hư hại nhiều bàn ghế, sách vở, đồ dùng dạy học. “Nhận được những món quà này, chúng tôi thật sự xúc động. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên to lớn giúp thầy trò có thêm sức mạnh để tiếp tục dạy và học sau thiên tai,” cô chia sẻ.

Bàn ghế hỏng chất chồng sau bão số 11 tại Trường Tiểu học Trưng Vương

Hơn 1.100 cuốn sách giáo khoa, 200 quyển vở và 550 kg gạo đã được trao tận tay thầy cô, học sinh của ba trường trong sáng 24/10.

Ông Nguyễn Văn Hải – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiền Phong cho biết: “Nhà sách Tiền Phong mong muốn góp một phần nhỏ bé giúp các em học sinh sớm trở lại lớp, tiếp tục hành trình học tập. Mỗi cuốn sách, mỗi quyển vở được trao đi là một niềm tin gửi gắm vào tương lai – rằng tri thức sẽ giúp các em vững vàng vượt qua mọi khó khăn.”

Hiện nay, Hệ thống Nhà sách Tiền Phong trên toàn quốc vẫn đang tiếp tục kêu gọi sự chung tay của cộng đồng – từ đối tác, khách hàng đến các cá nhân quan tâm – kết nối, quyên góp và gửi những món quà thiết thực đến các trường học, học sinh bị thiệt hại sau đợt lũ vừa qua.

Mỗi nghĩa cử, dù nhỏ bé, cũng có thể thắp lên niềm vui và hy vọng nơi học trò vùng lũ. Với Tiền Phong, hành trình sẻ chia ấy không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một phần trong sứ mệnh lan tỏa tri thức, cùng cộng đồng gieo mầm cho tương lai.