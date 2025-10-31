Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng xuyên đêm cứu dân giữa dòng nước lũ

TPO - Trong đêm lũ dữ, nước dâng cao khiến nhiều khu dân cư bị cô lập, những người lính Biên phòng Lâm Đồng đã xuyên đêm vượt dòng nước xiết sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu, chia cắt. Trước tình hình đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, xuyên đêm giúp dân di dời, cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Chiều 30/10, nhận được tin báo của người dân tại khu vực đường ra biển Cù My (xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện dòng nước chảy xiết tràn qua đường, gây nguy hiểm cho người dân qua lại, đặc biệt vào ban đêm, Đồn Biên phòng Mũi Né đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức giăng dây cảnh báo và hỗ trợ người dân qua khu vực ngập an toàn.

Đây là tuyến đường quan trọng để bà con di chuyển ra khu vực khai thác hải sản và các hồ nuôi tôm.

Đến 21h cùng ngày, nhiều khu vực thuộc phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Trước tình hình khẩn cấp, Đồn Biên phòng Mũi Né tiếp tục tổ chức lực lượng, phương tiện ứng cứu, hỗ trợ người dân di chuyển ra khỏi vùng ngập sâu. Đến 4h30 sáng 31/10, các cán bộ, chiến sĩ đã di dời được 60 người dân đến nơi an toàn.

Bộ đội biên phòng giúp chủ tàu tháo dỡ, trục vớt đưa phương tiện lên bờ an toàn.

Trước đó, trong hai ngày 29 và 30/10, tại khu vực biển thôn Thanh Phong (xã Tân Thành), do ảnh hưởng của gió lớn và sóng to, hai phương tiện khai thác hải sản của ngư dân bị chìm khi đang neo đậu gần bờ.

Ngay khi sự cố xảy ra, Đồn Biên phòng Tân Thành đã huy động lực lượng phối hợp với công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã hỗ trợ chủ tàu tháo dỡ, trục vớt phần thân máy, đưa phương tiện lên bờ, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản.

Chiều 28/10, khi nhận được tin báo một số hộ dân ở thôn Thanh Giang 1, Thanh Giang 2 và Phú Thủy bị ngập cục bộ, Đồn Biên phòng Hòa Minh đã nhanh chóng cử tổ công tác xuống hiện trường, phối hợp với chính quyền và Công an xã sơ tán người dân cùng tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đến tối cùng ngày, khi nước sông Lũy dâng cao, có nguy cơ tràn vào khu dân cư, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Minh tiếp tục phối hợp với người dân thôn Phú Thủy (xã Phan Rí Cửa) tổ chức đắp bao cát, tạo hàng rào chắn tạm thời nhằm ngăn nước, bảo vệ khu dân cư.

Hiện nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng vẫn duy trì lực lượng ứng trực 24/24, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó, hỗ trợ chính quyền địa phương và Nhân dân vượt qua khó khăn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trong mùa mưa bão.