Lực lượng Biên phòng Huế căng dây sơ tán dân, tiếp tế lương thực qua vùng lũ dữ

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước diễn biến mưa lũ phức tạp gây chia cắt giao thông, các đồn biên phòng tại TP. Huế đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp, hữu hiệu để hỗ trợ, di dời người dân ra khỏi vùng ngập sâu, cô lập.

Biên phòng Huế căng dây cứu dân﻿ giữa lũ dữ.

Sáng 30/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế cho biết, trong những ngày qua, lực lượng thuộc đơn vị luôn có mặt tại những khu vực ngập lụt sâu, vùng chia cắt, giao thông đi lại nguy hiểm để hỗ trợ sơ tán, tiếp tế lương thực cho người dân vùng thiên tai.

bien-phong-4.jpg
Căng dây tiếp tế lương thực cho người dân vùng núi TP. Huế bị lũ xiết gây chia cắt.

Tại thôn Thủy Cam (xã Chân Mây - Lăng Cô, Huế), Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vận động, di dời 11 hộ dân đến nơi sơ tán xen ghép tại các hộ dân khu vực cao ráo. Trước đó, khi nước lũ tiếp tục dâng cao và chảy xiết, đơn vị đã bố trí một tổ công tác kịp thời căng dây, hỗ trợ người dân di chuyển đến vị trí an toàn tại nhà thờ Thủy Cam.

bien-phong-2.jpg
Bộ đội Biên phòng Huế dầm mình giữa dòng lũ để giúp dân﻿.

Cùng thời điểm, tại xã vùng cao A Lưới 4, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt vượt mưa to, lũ xiết tiếp tế lương thực cho gia đình ông A Viết Đơi (5 nhân khẩu, trú ở thôn A Roàng 2) đang bị cô lập nhiều ngày, cạn kiệt lương thực.

Lực lượng biên phòng còn phối hợp chính quyền địa phương căng dây băng ngang dòng lũ xiết để vận chuyển, tiếp tế 20kg gạo, 3 thùng mì tôm cùng một số nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận tay nhiều người dân vùng bị mưa lũ lịch sử gây chia cắt, cô lập nhiều ngày.

Ngọc Văn
