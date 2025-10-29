Mưa lớn liên tục, lũ dâng cao trở lại ở Huế - Đà Nẵng

TPO - Mưa lớn liên tục trong hôm nay (29/10) khiến nước lũ trên các sông ở Huế - Đà Nẵng dâng trở lại. Riêng đỉnh lũ sông Thu Bồn có thể bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1964.

Hôm nay (29/10), Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục hứng chịu mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 29/10 có nơi trên 200mm như đỉnh Bạch Mã (Huế) 406.4mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 232.8mm.

Dự báo từ chiều tối 29 đến ngày 30/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 500mm. Từ đêm 30/10 mưa lớn có khả năng giảm dần ở khu vực này.

Khu vực tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu giảm mưa. Dự báo từ chiều tối 29/10 đến sáng sớm 30/10, khu vực này có mưa từ 30-60mm, có nơi mưa trên 100mm.

Ngoài ra, từ chiều tối 29 đến ngày 31/10, khu vực Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Do mưa lớn tiếp tục, chiều nay lũ trên sông Hương, sông Bồ (Huế) đang lên lại; lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng), sông Trà Khúc, sông Đăkbla (Quảng Ngãi) đang lên.

Mực nước lúc 14 giờ chiều nay, lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc vượt báo động (BĐ) 3 là 0,22m; trên sông Hương tại trạm Kim Long vượt BĐ 3 là 0,83m; trên sông Vu Gia vượt BĐ3 là 1,15m; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu vượt BĐ 3 là 1,18m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc vượt BĐ3 là 1,27m.

Dự báo trong đêm nay, lũ trên sông Bồ, sông Hương, sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục lên và trên mức BĐ 3 từ 0,4-1,8m. Riêng đỉnh lũ sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu có khả năng tương đương đỉnh lũ lịch sử năm 1964 (5,48m).

Dự báo ngày mai, lũ trên sông Bồ, sông Hương xuống dần nhưng vẫn trên BĐ 3, sông Vu Gia-Thu Bồn duy trì ở mức cao trên BĐ 3 từ 1-1,2m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, tình hình ngập lụt sâu, diện rộng từ thành phố Huế đến tỉnh Quảng Ngãi sẽ duy trì trong vài ngày tới. Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc.