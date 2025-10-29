Cứu 6 người dân Quảng Trị mắc kẹt trong rừng giữa lũ dữ

TPO - Sau gần 4 giờ nỗ lực vượt lũ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Trị đã giải cứu an toàn 6 người dân bị mắc kẹt trong rừng tràm xã Hiếu Giang do nước lũ dâng cao, chảy xiết.

Tối 29/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Hiếu Giang cứu hộ thành công 6 người dân bị mắc kẹt gần 2 ngày trong khu vực rừng tràm.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường giải cứu những người mắc kẹt.

Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, người dân địa phương trình báo có 6 người ở xã Đakrông đi làm trong rừng thì bị cô lập do nước lũ lên nhanh. Nhóm người này đã bị mắc kẹt gần 2 ngày, lương thực và nước uống cạn kiệt, sức khỏe suy kiệt.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 6 đã huy động 22 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng, 1 ca nô khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Do địa hình chia cắt, nước lũ chảy xiết, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn và rủi ro. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ vững vàng, đến 19h50 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được toàn bộ 6 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cuộc cứu hộ thành công, đưa 6 người mắc kẹt về nơi an toàn trong đêm.

Hiện, sức khỏe các nạn nhân đã ổn định và được lực lượng chức năng hỗ trợ trở về nhà an toàn.