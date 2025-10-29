Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Một người ở Đắk Lắk bị sét đánh tử vong khi cho tôm hùm ăn

Huỳnh Thủy - Thái Lâm
TPO - Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều địa phương trên địa bàn Đắk Lắk.

Chiều 29/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo về tình hình ảnh hưởng do mưa lớn, lũ lụt trên địa bàn.

Do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao kết hợp rìa phía Bắc rãnh thấp xích đạo, từ tối 28 đến chiều 29/10, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa đến mưa to, lượng mưa có nơi đạt trên 40mm. Mực nước các sông tuy vẫn dưới báo động 1, nhưng một số khu vực vùng trũng và ven sông đã xảy ra ngập cục bộ, sạt lở đất và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo báo cáo, trong lúc cho tôm hùm, ông P.V.Đ (SN 1973, trú tại thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh) bị sét đánh trúng tử vong. Chính quyền địa phương đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

tienphong-1-5985.jpg
Mưa lớn gây ra tình trạng sạt lở đất bên đường.

Về thiệt hại vật chất, có 20 lượt nhà bị ngập (tại khu phố Sơn Thọ, Thượng Phú, phường Bình Kiến). Đến chiều 25/10, nước đã rút, người dân trở về nhà.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, mưa lớn đã làm ngập úng, hư hỏng hơn 7,7ha cây trồng, trong đó lúa vụ Mùa bị ngập 1,5ha, rau màu các loại bị hư hỏng trên 70% diện tích, cây hằng năm thiệt hại từ 50–100%.

Ngoài ra, 150 con gia cầm bị chết, cuốn trôi tại phường Bình Kiến.

Hệ thống công trình thủy lợi và giao thông cũng bị ảnh hưởng nặng. Toàn tỉnh ghi nhận 863m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng, gần 100m³ kênh nội đồng bị bồi lấp. Một số trường học bị đổ tường rào với tổng chiều dài gần 120m.

Về giao thông, một số tuyến đường ở xã Xuân Phước, Ea Trang, Đồng Xuân và phường Bình Kiến bị xói lở mặt đường với tổng chiều dài hơn 1km, khối lượng đất đá sạt trượt ước tính trên 660m³.

Đặc biệt, tại xã Ea Trang, đoạn đường vào thôn Ea Bra bị sạt lở khoảng 10m, cầu trên tuyến tạm thời bị ngập, gây chia cắt cục bộ. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, công an và người dân khắc phục tạm thời, đảm bảo giao thông trở lại bình thường.

tienphong-1-4249.jpg
Mưa lớn gây ra tình trạng ngập úng cục bộ ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đến chiều 29/10, nước tại các khu vực ngập đã cơ bản rút. Người dân dọn dẹp, ổn định sinh hoạt. Tuy nhiên, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong 12–24 giờ tới, khu vực vẫn có thể tiếp tục xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở các huyện miền núi.

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, chủ động triển khai biện pháp khắc phục, hỗ trợ người dân ổn định sản xuất và đời sống sau thiên tai.

Hơn 1.000 nhà dân ở Lâm Đồng bị ngập

Chiều 29/10, ông Hà Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, thiệt hại sơ bộ do mưa lũ trên địa bàn đã vượt 24 tỷ đồng. Ngoài trường hợp một cô giáo bị lũ cuốn tử vong, tính đến tối 28/10, toàn tỉnh có hơn 1.000 căn nhà bị ngập, trên 2.500ha hoa màu, cây trồng bị ngập úng, hư hỏng.

Các địa phương chịu ảnh hưởng nặng gồm xã Lương Sơn với khoảng 650 căn nhà ngập sâu, Hàm Kiệm 30 căn, Hàm Liêm 15 căn, Hàm Thuận Bắc 30 căn, Hàm Thạnh 17 căn và Hiệp Thạnh 30 căn.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhiều diện tích lúa, rau màu, cây ăn quả bị thiệt hại nghiêm trọng: Hàm Thuận Bắc ngập 160ha lúa, 135ha rau màu và 15 ha cây ăn quả; Hàm Thạnh ngập 80ha thanh long, 25ha rau màu; Hàm Kiệm ngập 20ha thanh long. Về chăn nuôi, toàn tỉnh ghi nhận 670 gia cầm, 5 con bò và 12 con heo bị cuốn trôi, chết.

img-0426.jpg
Hàng trăm ha thanh long bị ngập nặng.

Hạ tầng giao thông, đô thị bị ảnh hưởng nặng, nhiều tuyến quốc lộ như QL28, QL28B, QL1A bị sạt lở, ngập cục bộ; một số tuyến đường tại phường Phan Thiết và xã Sông Lũy bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Các địa phương đang tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại và khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Huỳnh Thủy - Thái Lâm
