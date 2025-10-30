Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ba người bị nước lũ cuốn trôi khi qua cầu lúc nước ngập ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc
TPO - Qua cầu khi nước chảy xiết, 3 người dân ở Quảng Ngãi bị nước cuốn trôi, 1 người tử vong, 2 người khác thoát nạn.

Sáng 30/10, ông Đặng Xuân Trung - Chủ tịch UBND xã Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, chính quyền địa phương phối hợp lực lượng chức năng tìm kiếm anh L.B.H. (25 tuổi, trú xã Sơn Tịnh) bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua cầu Cống Kiến (thôn Lộc Nam) vào tối 29/10.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h tối 29/10, anh H. đi làm về, điều khiển xe máy qua cầu Cống Kiến thì gặp đoạn nước lũ tràn mạnh qua cầu. Do nước dâng cao, dòng nước chảy xiết, anh H. bị cuốn trôi.

Người dân khu vực phát hiện vụ việc đã hô hoán và báo chính quyền địa phương. Ngay trong đêm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng lực lượng tại chỗ của xã Sơn Tịnh đã huy động phương tiện, thiết bị tổ chức tìm kiếm quanh khu vực cầu Cống Kiến.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh L.B.H. vào sáng ngày 30/10.

Đến khoảng 10h ngày 30/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh H. ở gần khu vực gặp nạn.

Cũng trong đêm 29/10, tại xã Sơn Hạ (tỉnh Quảng Ngãi) lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã giải cứu thành công một người đàn ông bị mắc kẹt giữa dòng nước dữ.

Theo đó, khoảng 21h10 tối 29/10, người dân thôn Gò Gạo phát hiện một người đàn ông đang bám vào bụi tre giữa dòng nước xiết ở khu vực cầu Xã Trạch. Nhận tin báo, lực lượng công an xã, dân quân và Ban cán sự thôn khẩn trương triển khai phương án cứu hộ.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu anh Đ.V.T. bị trôi và mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Sau hơn 30 phút nỗ lực, đến 21h45 cùng ngày, nạn nhân được đưa vào bờ an toàn. Qua xác minh, người bị nạn là anh Đ.V.T. (trú thôn Gò Gạo, xã Sơn Hạ).

Trước đó, anh T. lái xe máy chở theo một người bạn đi qua cầu Xã Trạch trong lúc nước suối dâng cao, tràn qua mặt cầu. Khi đến giữa cầu, dòng nước xiết cuốn ngã cả hai người xuống suối.

Rất may, người ngồi sau kịp bơi vào bờ và tri hô người dân đến ứng cứu. Anh T. bị mắc kẹt giữa dòng nước, bám vào bụi tre suốt gần nửa giờ trước khi được giải cứu. Anh T. chỉ bị thương nhẹ và đã được đưa đến trạm y tế kiểm tra sức khỏe, hiện tình trạng ổn định.

Công an xã Trà Giang vượt lũ cứu sản phụ chuyển dạ giữa dòng nước chảy xiết.

Đến 7h15 sáng 30/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện chiếc xe máy của anh T. bị nước cuốn trôi, nằm gần khu vực cầu Xã Trạch.

Vượt lũ cứu sản phụ chuyển dạ giữa dòng nước chảy xiết

Ngày 30/10, Công an xã Trà Giang (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết lực lượng đã kịp thời hỗ trợ một sản phụ vượt qua vùng lũ sâu đến bệnh viện an toàn.

Trước đó, ngày 29/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại xã Trà Giang bị ngập sâu, chia cắt. Lúc 14h50 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin sản phụ Đ.T.H. (trú tại thôn Đá Bàn, xã Trà Giang) có dấu hiệu chuyển dạ, cần được đưa đi cấp cứu gấp.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo xã Trà Giang đã huy động lực lượng công an cùng người dân địa phương tiếp cận nhà sản phụ để hỗ trợ.

Do nước lên cao, lực lượng chức năng đã dùng ghe, áo phao và dây cứu hộ đưa sản phụ vượt qua vùng nước lũ nguy hiểm ra tuyến đường an toàn. Sau đó, sản phụ được chuyển tiếp bằng ô tô đến bệnh viện kịp thời. Sáng 30/10, sức khỏe của sản phụ H. và thai nhi đã ổn định.

