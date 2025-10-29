Lính truyền tải canh giữ nguồn sáng nơi tâm lũ miền Trung

Từ ngày 20/10 đến nay, do ảnh hưởng của bão số 12 và không khí lạnh, các tỉnh miền Trung đã và đang hứng chịu những cơn mưa lớn gây lũ lụt kéo dài trên diện rộng và sạt lở đất. Lượng mưa phổ biến ở Quảng Trị đến Quảng Ngãi đạt 200 - 400mm, có nơi trên 800mm vì vậy đã có những nguy cơ tiềm ẩn, làm ảnh hưởng không nhỏ đến các tuyến đường dây truyền tải điện cũng như đời sống của nhân dân các vùng bị ngập lụt.

Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) cho biết, hệ thống lưới truyền tải điện của đơn vị quản lý vận hành chủ yếu đi qua các vùng đồi, núi cao có địa hình phức tạp, giao thông khó khăn và địa chất đất không ổn định nên chịu tác động rất lớn khi xảy ra mưa lũ. Đặc biệt tại các vùng xung yếu như đèo Ngang (Quảng Trị); Đèo Mũi Né, Phước Tượng, Phú Gia (Huế); đèo Hải Vân (Đà Nẵng), đèo Lò Xo, Măng Đen, Violăk (Quảng Ngãi) đã gây ngập lụt, sạt lở nhiều nơi gây nguy hiểm trực tiếp đến công tác vận hành.

Để phòng ngừa cũng như chủ động phòng chống lũ lụt đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện do mưa lũ gây ra. PTC2 đã chỉ đạo các đơn vị triển khai các phương án phòng chống thiên tai. Thực hiện khai thông mương thoát nước, xử lý triệt để các biện pháp chống ẩm, chống nước xâm nhập vào các tủ điều khiển bảo vệ, các tủ đấu dây ngoài trời, bộ truyền động, hộp đấu dây TU, TI, các rơ le nội bộ máy biến áp như che bạt tại các tủ đấu dây ngoài trời, làm kín các hộp đấu dây cũng như rà soát móc khóa các tủ đấu nối đảm bảo an toàn tuyệt đối khi mưa bão.

Các Tổ quản lý vận hành đường dây phủ bạt chống sạt lở tại các vị trí xung yếu

Để ứng phó với mưa lũ, các Đội đường dây đã lập kế hoạch, thực hiện phân công bố trí lực lượng tại các điểm dọc theo đường dây để đề phòng ngập lụt hay sạt lở gây chia cắt, tạo thuận lợi trong công tác kiểm tra, ứng phó; kiểm tra đánh giá và dự kiến biện pháp xử lý tình huống bất thường nếu xảy ra tại các vị trí xung yếu. Các đơn vị cũng thực hiện kiểm tra, theo dõi, đánh giá hiện trạng gia cố và sẵn sàng các giải pháp chống sạt lở, phủ bạt chống sụt lún đối với những vị trí kè móng xung yếu. Chủ động phối hợp với ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống.

Nhiều tuyến đường dây bị chia cắt do lũ lụt.

Ông Nguyễn Duy Dũng – Phó Giám đốc, Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn PTC2 cho biết, hiện nay trên địa bàn các tỉnh thành trong đó có khu vực Huế, Đà Nẵng đang bị mưa lớn, gây ngập lụt và sạt lở làm chia cắt địa hình nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác vận hành. Để đảm bảo vận hành lưới truyền tải điện, PTC2 đã chỉ đạo các tổ quản lý vận hành đường dây và các trạm biến áp bố trí nhân lực tăng cường trực đơn vị và tại các điểm xung yếu, triển khai công tác kiểm tra cũng như xử lý các tình huống có thể xảy ra. Bên cạnh đó PTC2 đã chỉ đạo các đơn vị triển khai phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phối hợp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với các địa phương nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, tin cậy trong mùa mưa bão.

Bên cạnh đó, PTC2 luôn quan tâm đến công tác phối hợp với các đơn vị trong, ngoài ngành điện nhất là tranh thủ sự giúp đỡ của Ban Phòng chống lụt bão các địa phương để xử lý các sự cố khi bão lụt xảy ra. Từ những cố gắng đã thực hiện trong công tác chuẩn bị và củng cố lưới điện, trong thời gian ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai vừa qua, sự cố lưới điện và thiệt hại do mưa bão gây nên giảm đi rất nhiều.

Các Tổ quản lý vận hành đường dây nạo vét mương thoát nước và ngăn không cho nước chạy thẳng vào móng cột

Từ nay đến cuối năm công tác phòng chống thiên tai vẫn còn nhiều việc phải làm, trong đó theo dự báo thời tiết, đầu tháng 11 miền Trung sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 13 nên việc đảm bảo vận hành an toàn cho hệ thống truyền tải điện là ưu tiên hàng đầu. Là đơn vị nằm ngay trung tâm hứng chịu của các đợt thiên tai đã đúc kết kinh nghiệm cần chủ động công tác phòng ngừa, thực hiện tốt sửa chữa duy tu hệ thống lưới điện cũng như công tác diễn tập phòng chống lụt bão nên PTC2 đã giảm thiểu thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra.

Bên cạnh đó, PTC2 không chỉ tập trung làm tốt công tác phòng chống thiên tai mà còn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do mưa bão, có biện pháp hỗ trợ để anh em ổn định cuộc sống, an tâm công tác.