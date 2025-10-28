Tuổi trẻ Biên phòng An Giang xung kích, sáng tạo, góp sức giữ vững biên cương

TPO - Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực gắn bó với nhân dân vùng biên, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, đậm nghĩa tình quân dân

Ngày 28/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên (2022 - 2025), đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên BĐBP tỉnh An Giang luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Nhiều phong trào đoàn được triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang Thị Phương Hồng tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có biên phòng”, tuổi trẻ BĐBP An Giang đã triển khai nhiều chương trình thiết thực như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch tình nguyện hè, Tháng Ba biên giới... với hơn 10.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Các tổ chức Đoàn đã xây dựng, sửa chữa 133 căn nhà, 21 cây cầu, 25 điểm trường, làm mới gần 30 km đường giao thông nông thôn, tặng hàng nghìn phần quà, cờ Tổ quốc... tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng.

Trong các chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản, Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân, đoàn viên, thanh niên BĐBP phối hợp địa phương trao 112 căn nhà “Mái ấm biên cương”, 12,5 tấn gạo, hơn 10.000 suất quà Tết, cắt tóc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân vùng biên.

Đại tá Doãn Đình Tránh - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, trao giấy khen cho các cá nhân.

Không chỉ xung kích trong công tác dân vận, tuổi trẻ BĐBP An Giang còn tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn. Ba năm qua, lực lượng đã di dời hàng trăm hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, chữa cháy rừng, cứu nạn 125 vụ trên sông, thu gom 85 tấn rác thải, trồng hơn 30.000 cây xanh.

Trong đại dịch COVID-19, đoàn viên biên phòng là lực lượng tuyến đầu, duy trì các mô hình “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe nghĩa tình”, “Tổ đi chợ giúp dân”... với tổng trị giá hỗ trợ hơn 400 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân bảo vệ chủ quyền biên giới cũng được triển khai rộng khắp. Các tổ chức đoàn đã tổ chức 2.785 buổi tuyên truyền với hơn 145.000 lượt người dự; phát 100.000 tờ rơi, treo 804 băng rôn, pano, áp phích. Đồng thời, phối hợp duy trì hàng trăm tổ tự quản, “Honda ôm bảo vệ chủ quyền”, “Tàu thuyền đoàn kết an toàn”, góp phần giữ vững an ninh trật tự vùng biên.

Tuổi trẻ BĐBP An Giang còn có mặt ở những điểm nóng thiên tai, dịch bệnh, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, giúp dân vượt qua khó khăn.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã tham gia hơn 21.000 lượt tuần tra, triệt phá 30 chuyên án, xử lý hơn 10.000 vụ vi phạm về ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép... thu giữ hơn 173 kg ma túy, 1,36 triệu lít dầu, 562.000 bao thuốc lá và nhiều tang vật khác.

Với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh - Khát vọng - Xung kích - Sáng tạo - Tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới”, tuổi trẻ BĐBP An Giang đặt mục tiêu đột phá trong 3 lĩnh vực: Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Dịp này, 5 tập thể và 7 cá nhân được Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.