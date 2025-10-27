Tuổi trẻ Công an Nghệ An xung kích, sáng tạo, tiên phong trên mọi mặt trận

TPO - Nhiệm kỳ 2025 - 2030, với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Công an Nghệ An – Bản lĩnh, Khát vọng, Xung kích, Sáng tạo, Lập công”, tuổi trẻ Công an tỉnh Nghệ An quyết tâm rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, xung kích, sáng tạo; tiên phong trong chuyển đổi số, hội nhập quốc tế...

Chiều 27/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc.

Tham dự Đại hội có Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Thiếu tá Đậu Bá Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân; chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng 150 đại biểu đại diện cho toàn thể đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh.

Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, công tác đoàn và phong trào thanh niên Công an Nghệ An đã có bước phát triển vững chắc, toàn diện, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo trong từng hoạt động. Từ phong trào “Tuổi trẻ Công an Nghệ An học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đến các phòng trào hành động cách mạng của Đoàn đều thấm đượm tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và khát vọng cống hiến.

Hơn 2.500 ý tưởng sáng tạo được đăng ký, hàng trăm công trình, phần việc thanh niên được triển khai hiệu quả. Tiên phong trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, đấu tranh phòng chống tội phạm và hoạt động vì cộng đồng với tổng giá trị đóng góp hơn 8 tỷ đồng. Hàng nghìn suất quà, hàng chục ngôi nhà nhân ái, hàng trăm chương trình tri ân, hiến máu, tuyên truyền pháp luật, tất cả đều mang đậm dấu ấn của “Tuổi trẻ Công an Nghệ An – vì nhân dân phục vụ”.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Công an Nghệ An – Bản lĩnh, Khát vọng, Xung kích, Sáng tạo, Lập công”, phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lực lượng Công an Nghệ An anh hùng, Tuổi trẻ Công an tỉnh Nghệ An quyết tâm rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, xung kích, sáng tạo; tiên phong trong chuyển đổi số, hội nhập quốc tế; nêu gương trong học tập, lao động, chiến đấu và phục vụ nhân dân; góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo đảm vững chắc an ninh trật tự, phục vụ sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Đại biểu biểu quyết các nội dung

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đề nghị Ban Thanh niên Công an tỉnh bám sát tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, tiên phong hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh; xung kích, gương mẫu thực hiện thắng lợi Phong trào thi đua “Ba nhất”; phát huy mạnh mẽ tinh thần “Tuổi trẻ sáng tạo”, tiên phong làm chủ khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh tiếp tục được chỉ định giữ chức vụ Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An khóa XV.

Tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả phong trào thanh niên xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc; xây dựng và đưa phong trào tình nguyện, xã hội từ thiện phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu với tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”. Bên cạnh đó, không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, là nguồn cán bộ trẻ dồi dào cho ngành…

Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An; Thiếu tá Đậu Bá Tuấn - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân tặng hoa chúc mừng Ban Thanh niên Công an tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội thảo luận, thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030; công bố Quyết định chỉ định và ra mắt Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An khóa XV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 19 đồng chí. Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh tiếp tục được chỉ định giữ chức vụ Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An khóa XV.

Đại hội cũng công bố Quyết định chỉ định đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới.