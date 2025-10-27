Tuổi trẻ xã Nghĩa Phương phát huy vai trò xung kích

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ địa phương, diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đại hội đã đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 – 2025; khẳng định tuổi trẻ xã Nghĩa Phương đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tham gia các phong trào phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Đại hội đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2025 – 2030 với khẩu hiệu hành động: “Tiên phong – Bản lĩnh – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”.

Tại Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn xã Nghĩa Phương khóa I gồm 25 đồng chí; 5 đồng chí trong Ban Thường vụ; chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn xã Nghĩa Phương, kỳ 2025 – 2030. Đại hội cũng chỉ định 2 đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp tỉnh.

Đại hội kêu gọi đoàn viên, thanh niên xã Nghĩa Phương tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, rèn luyện đạo đức, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và quê hương ngày càng phát triển.