An Giang: Biên phòng xuyên đêm giúp dân di dời sau mưa lớn gây ngập

TPO - Giữa đêm mưa lớn gây ngập nặng ở xã Vĩnh Hội Đông (tỉnh An Giang), cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đã có mặt hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Ngày 25/10, Trung tá Nguyễn Đình Phương - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đang tiếp tục hỗ trợ người dân khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, di dời tài sản ra khỏi khu vực bị ngập do mưa lớn.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng các lực lượng chức năng xuyên đêm hỗ trợ người dân di dời tài sản khỏi khu vực ngập.



Trước đó, khoảng tối 24/10, tại ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông xảy ra mưa giông kéo dài làm ngập, và sập hai căn nhà của người dân.

Rất may, thời điểm xảy ra sự cố, các hộ đều đi làm ăn xa nên không có thiệt hại về người; tài sản ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đã huy động 11 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng công an, quân sự và người dân hỗ trợ di dời tài sản của người dân đến nơi cao ráo, an toàn.

Lực lượng biên phòng cũng duy trì quân số ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng hỗ trợ người dân di dời tài sản trong đêm.