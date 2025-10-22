Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Triều cường lên báo động 3, đường mênh mông nước, xe chết máy la liệt ở TPHCM

Hữu Huy - Đại Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều tối 22/10, mực nước trên các sông, kênh, rạch tại TPHCM tiếp tục dâng cao theo kỳ triều cường đầu tháng Chín Âm lịch, khiến nhiều tuyến đường trũng thấp bị ngập sâu. Nhiều xe 2 bánh chết máy khi qua khu vực bị ngập, người dân vất vả di chuyển.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 16 giờ 30, nước từ các sông, kênh, rạch bắt đầu dâng nhanh, tràn lên mặt đường ở nhiều khu vực ven sông như Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận), Phú Định (phường Phú Định), Rạch Cùng (phường Bình Đông)… Tại các điểm này, nước ngập sâu khiến nhiều xe chết máy, người dân phải bì bõm lội nước để về nhà.

tp-trieu-cuong-999.jpg
Từ 16h giờ 30 nước kênh Tẻ bắt đầu dâng nhanh, tràn lên mặt đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận. Ảnh: CTV

Trên đường Trần Xuân Soạn (đoạn dưới cầu Tân Thuận, phường Tân Thuận), mực nước dâng cao gần đến nửa bánh xe, phương tiện di chuyển rất khó khăn. Người dân ở khu vực trên cho biết, đây là ngày thứ hai liên tiếp khu vực này bị ngập do triều cường.

tp-trieu-cuong-210201.jpg
Khu vực đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận) thường xuyên bị ngập do triều cường. Ảnh: CTV
tp-trieu-cuong-10.jpg
Khoảng 18 giờ 20 cùng ngày, khu vực đường Trần Xuân Soạn tiếp tục bị ngập sâu. Ảnh: Đại Dương
tp-trieu-cuong-3-1.jpg
Đây là ngày thứ hai liên tiếp đường Trần Xuân Soạn cùng các tuyến đường khu vực trũng, thấp, ven sông, kênh rạch ở TPHCM bị ngập do triều cường. Ảnh: Đại Dương
tp-trieu-cuong.jpg
Nước ngập sâu khiến việc di chuyển qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Đại Dương
tp-trieu-cuong-4.jpg
tp-trieu-cuong-2-1.jpg
Nhiều xe bị "chết máy", người dân phải bì bõm lội nước. Ảnh: Đại Dương

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, đỉnh triều cao nhất tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn đều ở mức cao. Cụ thể, đỉnh triều sáng 22/10 tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đều ghi nhận ở mức báo động 3, khiến tình trạng ngập lan rộng ở nhiều khu vực.

tp-trieu-cuong-22.jpg
Một đoạn đường Phú Định (phường Phú Định) bị ngập sâu do triều cường. Ảnh: CTV
tp-trieu-cuong-53.jpg
Triều cường khiến nước kênh Đôi dâng cao, gây ngập úng một số đoạn đường như Phú Định (phường Phú Định) và đường Rạch Cùng (phường Bình Đông). Ảnh: CTV

Dự báo trong 2–3 ngày tới, mực nước cao nhất tại các trạm trên sông Sài Gòn vẫn duy trì ở mức cao, sau đó sẽ giảm nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày có khả năng xấp xỉ hoặc trên báo động 1 và sẽ duy trì đến hết ngày 26/10.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, đây là kỳ triều cường cao trong năm, người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều dâng gây ngập úng nghiêm trọng tại các vùng trũng, ven sông, có thể ảnh hưởng đến đi lại và sinh hoạt của người dân.

Hữu Huy - Đại Dương
#triều cường #ngập lụt Sài Gòn #đường ngập #ngập nước TP.HCM #giao thông ngập úng #đài khí tượng #trần xuân soạn

