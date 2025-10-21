Triều cường dâng cao, người dân TPHCM vất vả lội nước về nhà

TPO - Chiều 21/10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM bị ngập nặng. Người dân thành phố phải bì bõm lội nước sau giờ tan tầm.

Triều cường dâng cao khiến nhiều khu vực trũng thấp, ven sông và kênh rạch tại TPHCM bị ngập sâu, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, đường Rạch Cùng là tuyến kết nối đến đầu bến phà Phú Định (phía bờ phường Bình Đông, TPHCM). Chiều 21/10, nước từ kênh Đôi bắt đầu dâng nhanh. Mặt đường ngập sâu, có nơi sâu hơn 60cm. Người dân phải bì bõm lội nước, dắt xe thoát qua điểm ngập.

Đường Rạch Cùng là tuyến giao thông chính dẫn vào bến phà Phú Định (phía bờ phường Bình Đông). Triều cường đạt đỉnh trùng vào giờ cao điểm, giao thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Kim Hằng, sống hơn 10 năm tại khu vực này, cho biết tình trạng ngập do triều cường hầu như xảy ra thường xuyên từ tháng 7 âm lịch đến tháng Giêng năm sau.

“Hễ đến tháng 8, tháng 9 âm lịch là nước bắt đầu dâng, ngập cả sáng sớm lẫn chiều tối. Xe chết máy suốt. Nhiều nhà phải đắp nền cao lên, có nhà còn mua máy bơm để thoát nước ra ngoài", chị Hằng chia sẻ.

Người dân bì bõm lội nước.

Một số điểm trên đường Rạch Cùng (phường Bình Đông) bị ngập sâu.

Việc đi lại qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước triều tại các trạm trên sông Sài Gòn đang tăng chậm theo kỳ triều đầu tháng 9 âm lịch. Dự báo trong 1-2 ngày tới, đỉnh triều sẽ tiếp tục dâng và đạt mức cao nhất vào ngày 21 đến 23/10 (tức mùng 1 đến mùng 3 tháng Chín âm lịch).

Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền): mực nước có thể lên mức 1,60 - 1,65 m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động III 0,05m).

Tại trạm Thủ Dầu Một: mực nước dự báo có thể đạt 1,70 - 1,75 m (cao hơn báo động III từ 0,10 - 0,15 m).

Triều cường khiến nước kênh Đôi dâng cao gây ngập úng.

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo, đây là kỳ triều cường cao, người dân cần chủ động ứng phó, đặc biệt khi có mưa lớn trùng thời điểm triều dâng, có thể gây ngập nặng tại các vùng trũng thấp, ven sông ở TPHCM.