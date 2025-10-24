Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Triều cường dâng cao, cửa ngõ TPHCM ngập nặng, người dân vất vả đi làm

Hương Chi

TPO - Sáng nay triều cường dâng cao, đường cửa ngõ phía Bắc TPHCM nước ngập nặng gây ùn ứ phương tiện, xe máy hư hỏng, nhiều người trễ giờ làm.

tp-trieu-cuong-7.jpg
Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong tại tuyến quốc lộ 13﻿, cửa ngõ phía Bắc TPHCM sáng 24/10, nước triều dâng cao khiến khu vực này bị ngập sâu, nhiều đoạn nước vượt quá nửa bánh xe máy.
tp-trieu-cuong-8.jpg
Nhiều đoạn ngập đường như suối, nước tràn vào nhà dân khi phương tiện﻿ di chuyển qua, tạo thành sóng.
tp-trieu-cuong-4.jpg
Nước dâng cao nhất ở làn dành cho xe máy, các phương tiện chen chúc nhau vào làn trong cùng ở dải phân cách, đường ùn ứ﻿ kéo dài nhiều km.
tp-trieu-cuong.jpg
tp-trieu-cuong-5.jpg
Quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn phường Lái Thiêu hướng từ tỉnh Bình Dương (cũ) đi về trung tâm TPHCM ngập﻿ nặng, phương tiện nối đuôi nhau hơn 10 km.
tp-trieu-cuong-1.jpg
Nhiều xe chết máy giữa đường, phải dắt bộ trong nước ngập﻿.
tp-trieu-cuong-6.jpg
“Công ty cho thời gian vào làm việc 8 giờ sáng, muộn hơn so với trước đây, nhưng giờ kẹt xe kiểu này, chắc phải hơn 9 giờ mới tới. Tôi đã chụp hình cảnh ùn tắc đường, gởi cho lãnh đạo để được thông cảm, không bị phạt vì trễ giờ”- chị Phương, ngụ phường Thuận Giao, TPHCM cho hay.
tp-trieu-cuong-0.jpg
Đến hơn 8 giờ sáng, triều cường vẫn dâng, nước từ sông Sài Gòn tràn về gây ngập nặng, chưa có dấu hiệu rút bớt.
tp-trieu-cuong-2.jpg
tp-trieu-cuong-3.jpg
Khu vực cổng chào tỉnh Bình Dương (cũ), dòng xe nối đuôi nhau theo hướng về trung tâm TPHCM.

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết mực nước triều cường cao tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn và có khả năng giữ ở mức này trong vài ngày nữa, sau đó xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày duy trì đến hết ngày 26 đến 27/10. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực.

Hương Chi
