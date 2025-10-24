Triều cường dâng cao, cửa ngõ TPHCM ngập nặng, người dân vất vả đi làm

TPO - Sáng nay triều cường dâng cao, đường cửa ngõ phía Bắc TPHCM nước ngập nặng gây ùn ứ phương tiện, xe máy hư hỏng, nhiều người trễ giờ làm.
Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết mực nước triều cường cao tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn và có khả năng giữ ở mức này trong vài ngày nữa, sau đó xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày duy trì đến hết ngày 26 đến 27/10. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực.