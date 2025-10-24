Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Cuối tuần, TPHCM có thể mưa trên diện rộng

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo trong hôm nay (24/10) và hai ngày cuối tuần, khu vực TPHCM sẽ có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to vào thời điểm chiều, tối và đêm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, đêm hôm qua (23/10), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Hồi 1 giờ sáng nay ngày 24/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên tình hình gió mạnh trên biển còn diễn biến phức tạp.

1.png
Bản đồ hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 4-5, độ cao sóng từ 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc có Đông Bắc đến Đông cấp 3-4, độ cao sóng từ 0,5-1,5m, biển bình thường. Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Thời tiết TPHCM trong ngày 24/4 được dự báo có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ nay đến cuối tháng 10, thời tiết tại TPHCM chịu tác động đồng thời của nhiều hình thế khí quyển, trong đó chủ yếu là rãnh áp thấp hoạt động ổn định kết hợp với gió Đông Bắc yếu. Áp cao lục địa duy trì trạng thái ổn định và có xu hướng suy yếu dần, nhưng đến khoảng ngày 27/10 sẽ được tăng cường nhẹ lệch về phía Đông, sau đó lại suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới cũng đang ổn định và có xu hướng lấn về phía Tây vào khoảng ngày 26/10.

Các hình thế này sẽ tạo điều kiện cho mưa rào và dông xuất hiện rải rác ở TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ, đặc biệt vào chiều tối. Một số nơi có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ, kèm theo gió giật mạnh và sấm sét, tiềm ẩn nguy cơ ngập cục bộ tại vùng trũng thấp.

tp-quoc-lo-1-2199.jpg
Trong những ngày cuối tuần, khu vực TPHCM sẽ có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to vào thời điểm chiều, tối và đêm. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Từ ngày 24-28/10, xác suất mưa tại TPHCM vào khoảng 70%; giai đoạn từ ngày 29-31/10, xác suất mưa khoảng 55-65%.

Tuy nhiên, do gió mùa Đông Bắc hoạt động yếu, nhiệt độ ban ngày ở khu vực này vẫn ở mức cao 32-34 độ C. Dự báo thời tiết sẽ duy trì trạng thái "sáng nắng - chiều mưa" cho đến hết tháng 10.

Hữu Huy
#thời tiết TPHCM #mưa rào #dông #dự báo thời tiết #gió mạnh #ngập lụt #mưa cuối tháng

Xem thêm

Cùng chuyên mục