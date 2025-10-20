Mưa sầm sập giờ tan tầm, xe bì bõm lội nước qua đoạn quốc lộ ở TPHCM

TPO - Chiều tối 20/10, khu vực phía Tây TPHCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Một đoạn quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Chánh bị ngập nặng khiến hàng loạt phương tiện chết máy, giao thông ùn ứ cục bộ.
Phương tiện di chuyển chậm qua khu vực ngập úng.
Ùn ứ kéo dài qua khu vực ngập úng trên quốc lộ 1 - cửa ngõ phía Tây TPHCM.
Chiều cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường/xã: Long Sơn, Cần Giờ, Thạnh An, phường Tân Phước, phường Tân Hải, xã Đất Đỏ, xã Xuân Sơn, xã Hòa Hội, xã Bình Chánh, xã Hưng Long, Tân Nhựt, Bàu Lâm, Bình Hưng, Nhà Bè, phường Phú Định,... Vùng mây di chuyển theo hướng đông bắc đi tây nam.
Trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường/xã: Long Sơn, Cần Giờ, Thạnh An, phường Tân Phước, phường Tân Hải, xã Đất Đỏ, xã Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, xã Nhà Bè, phường Phú Định,... sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 30mm.
Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.
Về hình thế gây mưa dông: Áp cao lục địa ở phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Rãnh áp thấp có trục qua Nam Biển Đông nối với hoàn lưu cơn bão số 12. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc, có trục qua Bắc Bộ. Nhiễu động gió Đông yếu tác động đến thời tiết Nam Bộ (bao gồm TPHCM).