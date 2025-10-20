Mưa sầm sập giờ tan tầm, xe bì bõm lội nước qua đoạn quốc lộ ở TPHCM

TPO - Chiều tối 20/10, khu vực phía Tây TPHCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Một đoạn quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Chánh bị ngập nặng khiến hàng loạt phương tiện chết máy, giao thông ùn ứ cục bộ.

Video: Mưa lớn, quốc lộ 1 - cửa ngõ phía Tây TPHCM ngập úng, ùn ứ vào giờ cao điểm.

Cơn mưa bắt đầu từ cuối giờ chiều 20/10, lan rộng khắp khu vực xã Bình Chánh và các xã, phường phía Tây TPHCM. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn khiến đoạn khoảng 200m quốc lộ 1 (từ chân cầu vượt nút giao Bình Thuận theo hướng đi đến nút giao quốc lộ 1 - Nguyễn Hữu Trí, xã Bình Chánh) nhanh chóng ngập sâu ở làn đường hỗn hợp.

Theo ghi nhận của phóng viên, nước ngập sâu hơn nửa bánh xe máy. Nhiều người dân phải dắt bộ phương tiện qua vùng nước. Một số xe chết máy giữa dòng phương tiện đông đúc, buộc người điều khiển phải di chuyển vào làn ô tô để tránh ngập, khiến tình trạng ùn ứ kéo dài.

“Chỉ mưa khoảng 30 phút là nước ngập sâu, xe chết máy”, ông Nguyễn Văn Quốc (ngụ xã Bình Chánh) chia sẻ.

Tình trạng ngập khiến giao thông ở khu vực cầu vượt Bình Thuận và nút giao giữa Quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh - đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương bị ùn ứ. Hàng trăm phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm chạp trong giờ cao điểm.

Nước ngập sâu ở làn đường hỗn hợp trên quốc lộ 1.

Phương tiện di chuyển chậm qua khu vực ngập úng.

Ùn ứ kéo dài qua khu vực ngập úng trên quốc lộ 1 - cửa ngõ phía Tây TPHCM.

Một số tài xế dừng đỗ phương tiện trên chỗ cao để tránh mưa và chờ nước rút.

Chiều cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường/xã: Long Sơn, Cần Giờ, Thạnh An, phường Tân Phước, phường Tân Hải, xã Đất Đỏ, xã Xuân Sơn, xã Hòa Hội, xã Bình Chánh, xã Hưng Long, Tân Nhựt, Bàu Lâm, Bình Hưng, Nhà Bè, phường Phú Định,... Vùng mây di chuyển theo hướng đông bắc đi tây nam.

Trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường/xã: Long Sơn, Cần Giờ, Thạnh An, phường Tân Phước, phường Tân Hải, xã Đất Đỏ, xã Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, xã Nhà Bè, phường Phú Định,... sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 30mm.

Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Về hình thế gây mưa dông: Áp cao lục địa ở phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Rãnh áp thấp có trục qua Nam Biển Đông nối với hoàn lưu cơn bão số 12. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc, có trục qua Bắc Bộ. Nhiễu động gió Đông yếu tác động đến thời tiết Nam Bộ (bao gồm TPHCM).

