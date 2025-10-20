Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Mưa sầm sập giờ tan tầm, xe bì bõm lội nước qua đoạn quốc lộ ở TPHCM

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều tối 20/10, khu vực phía Tây TPHCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Một đoạn quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Chánh bị ngập nặng khiến hàng loạt phương tiện chết máy, giao thông ùn ứ cục bộ.

Video: Mưa lớn, quốc lộ 1 - cửa ngõ phía Tây TPHCM ngập úng, ùn ứ vào giờ cao điểm.
tp-quoc-lo-1-221.jpg
Cơn mưa bắt đầu từ cuối giờ chiều 20/10, lan rộng khắp khu vực xã Bình Chánh và các xã, phường phía Tây TPHCM. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn khiến đoạn khoảng 200m quốc lộ 1 (từ chân cầu vượt nút giao Bình Thuận theo hướng đi đến nút giao quốc lộ 1 - Nguyễn Hữu Trí, xã Bình Chánh) nhanh chóng ngập sâu ở làn đường hỗn hợp.
tp-quoc-lo-1.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, nước ngập sâu hơn nửa bánh xe máy. Nhiều người dân phải dắt bộ phương tiện qua vùng nước. Một số xe chết máy giữa dòng phương tiện đông đúc, buộc người điều khiển phải di chuyển vào làn ô tô để tránh ngập, khiến tình trạng ùn ứ kéo dài.
tp-quoc-lo-1-5047.jpg
“Chỉ mưa khoảng 30 phút là nước ngập sâu, xe chết máy”, ông Nguyễn Văn Quốc (ngụ xã Bình Chánh) chia sẻ.
tp-quoc-lo-1-21.jpg
Tình trạng ngập khiến giao thông ở khu vực cầu vượt Bình Thuận và nút giao giữa Quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh - đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương bị ùn ứ. Hàng trăm phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm chạp trong giờ cao điểm.
tp-quoc-lo-12-20.jpg
Nước ngập sâu ở làn đường hỗn hợp trên quốc lộ 1.
tp-quoc-lo-1-2199.jpg
tp-quoc-lo-1-21-8014.jpg
Phương tiện di chuyển chậm qua khu vực ngập úng.
tp-quoc-lo-1-4.jpg
tp-quoc-lo-1-3.jpg
Ùn ứ kéo dài qua khu vực ngập úng trên quốc lộ 1 - cửa ngõ phía Tây TPHCM.
tp-quoc-lo-1-10.jpg
Một số tài xế dừng đỗ phương tiện trên chỗ cao để tránh mưa và chờ nước rút.

Chiều cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường/xã: Long Sơn, Cần Giờ, Thạnh An, phường Tân Phước, phường Tân Hải, xã Đất Đỏ, xã Xuân Sơn, xã Hòa Hội, xã Bình Chánh, xã Hưng Long, Tân Nhựt, Bàu Lâm, Bình Hưng, Nhà Bè, phường Phú Định,... Vùng mây di chuyển theo hướng đông bắc đi tây nam.

Trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường/xã: Long Sơn, Cần Giờ, Thạnh An, phường Tân Phước, phường Tân Hải, xã Đất Đỏ, xã Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, xã Nhà Bè, phường Phú Định,... sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 30mm.

Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Về hình thế gây mưa dông: Áp cao lục địa ở phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Rãnh áp thấp có trục qua Nam Biển Đông nối với hoàn lưu cơn bão số 12. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc, có trục qua Bắc Bộ. Nhiễu động gió Đông yếu tác động đến thời tiết Nam Bộ (bao gồm TPHCM).

.

Hữu Huy
#ngập lụt #giao thông TPHCM #quốc lộ 1 #ngập úng Tây Sài Gòn #ùn tắc giao thông #mưa lớn TPHCM #đường bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục