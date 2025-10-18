Công trình chống ngập 10.000 tỷ TPHCM có thể về đích cuối năm 2026

TPO - Nhà đầu tư cam kết đưa dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TPHCM vào vận hành chậm nhất tháng 12/2026, với điều kiện các vướng mắc được tháo gỡ trong tháng 10 này. Tuy nhiên, nếu thủ tục tiếp tục kéo dài, tiến độ hoàn thành sẽ phải lùi tương ứng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) – nhà đầu tư dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1 (thường gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng) vừa có văn bản gửi lãnh đạo UBND TPHCM và các cơ quan liên quan về việc bổ sung quỹ đất thanh toán vào Phụ lục hợp đồng BT.

Động thái này được xem là bước tiến quan trọng tháo gỡ vướng mắc, mở đường để dự án tái khởi động sau nhiều năm đình trệ. Theo Nghị quyết 212 ngày 21/7/2025 của Chính phủ, việc thanh toán cho nhà đầu tư dự án theo hình thức BT sẽ được thực hiện bằng quỹ đất, trên cơ sở các khu đất đã ký trong hợp đồng gốc và những khu đất bổ sung do thành phố đề xuất.

Cụ thể, Trung Nam Group đề nghị giữ 5 trong 7 khu đất đã được xác định từ Hợp đồng BT ký năm 2016, gồm:

Khu C8A – Khu A, Khu đô thị Nam TP (phường Tân Mỹ), diện tích 5.500 m2;

Khu đất 232 Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long), diện tích 17.575 m²;

Khu đất 762 Bình Quới (phường Bình Quới), diện tích 4.298 m²;

Khu Trung tâm Hạt nhân, phường Phước Long, diện tích 4,2 ha;

Khu đất 290 Đào Trí (phường Phú Thuận), diện tích 3,3 ha.

Một cống ngăn triều thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TPHCM. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, căn cứ công văn số 919 ngày 21/8/2025 của Trung Nam Group về việc đề xuất quỹ đất đàm phán Hợp đồng BT và căn cứ ý kiến của Sở Nông nghiệp Môi trường tại văn bản số 5671 ngày 16/9/2025, Trung Nam Group cũng đề xuất bổ sung 4 khu đất mới, bao gồm:

Khu dân cư và tái định cư xã Nhà Bè (20,2 ha); Khu đô thị Nhơn Đức – Phước Lộc (xã Hiệp Phước và xã Nhà Bè), diện tích 89,6 ha; Khu đất 420 Nơ Trang Long (nay là Vũ Ngọc Phan), phường Bình Lợi Trung, diện tích 14,8 ha; Khu đất 257 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1), diện tích 2.374 m2.

Theo Trung Nam Group, việc bổ sung các khu đất này là điều kiện tiên quyết để dự án có thể khởi động trở lại, hoàn thiện các hạng mục dang dở và đưa vào vận hành. Doanh nghiệp khẳng định nếu các thủ tục từ phía thành phố được hoàn tất trong tháng 10/2025 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, dự án sẽ được vận hành chậm nhất vào tháng 12/2026.

Ngược lại, nếu quá trình hoàn thiện hồ sơ tiếp tục kéo dài, thời gian bàn giao công trình sẽ phải lùi tương ứng, bởi các vướng mắc hiện nay không thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư.

Trước đó, hồi giữa tháng 9/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã có văn bản gửi Sở Tài chính Thành phố về quỹ đất dự kiến thanh toán hợp đồng BT đối với dự án trên.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, Nghị quyết 212 của Chính phủ nêu rõ: UBND TPHCM sẽ thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư dự án chống ngập bằng quỹ đất, bảo đảm tuân thủ quy định của Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, cùng các quy định pháp luật liên quan và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 40/NQ-CP (ban hành ngày 1/4/2021) về việc tiếp tục triển khai dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1.

UBND TPHCM cũng chịu trách nhiệm toàn diện trong việc xác định giá đất cụ thể, tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đối với các khu đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tại Thông báo số 1113 ngày 20/11/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp các đơn vị rà soát quỹ đất thanh toán. Đến tháng 3/2025, Sở này báo cáo danh mục ba khu đất được đề xuất bổ sung gồm: 257 Trần Hưng Đạo (phường Cô Giang, quận 1 – nay là phường Cầu Ông Lãnh); 420 Nơ Trang Long (phường 13, quận Bình Thạnh – nay là phường Bình Lợi Trung) và 152 Trần Phú (phường 4, quận 5 – nay là phường Chợ Quán).

Trong đó, hai khu đất đầu tiên thuộc diện sắp xếp lại, xử lý nhà đất công theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP, Nghị định 67/2021/NĐ-CP và Nghị định 03/2025/NĐ-CP của Chính phủ, thuộc thẩm quyền quyết định của UBND TPHCM theo Nghị quyết 98/2023/QH15.

Từ cơ sở này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị bổ sung hai khu đất tại số 420 Nơ Trang Long và 257 Trần Hưng Đạo vào danh mục quỹ đất thanh toán hợp đồng BT trong quá trình đàm phán điều chỉnh, nhằm đảm bảo tiến độ và tránh lãng phí do dự án kéo dài.