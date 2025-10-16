Lấn chiếm vỉa hè, ngập úng, kẹt xe: Sở Xây dựng TPHCM nói gì?

TPO - Chiều 16/10, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, ông Đỗ Diệp Gia Hợp – Phó Trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông Sở Xây dựng đã trả lời hàng loạt vấn đề được người dân quan tâm như tiến độ các dự án cửa ngõ, tình trạng ngập úng, đường sá xuống cấp, ùn tắc giao thông, nạn lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án cửa ngõ

Ông Hợp cho biết, các dự án Vành đai 2, Vành đai 3, nút giao An Phú và Mỹ Thủy là những công trình trọng điểm của TPHCM, được lãnh đạo Thành phố đặc biệt quan tâm, thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo đôn đốc tiến độ.

Theo kế hoạch, Vành đai 2 sẽ khởi công vào tháng 11/2025 và hoàn thành cuối năm 2027. Dự án mở rộng cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, đoạn từ nút giao An Phú đến Km7+200 do Thành phố làm chủ đầu tư sẽ khởi công ngay trong tháng 10 này, dự kiến hoàn thành vào năm 2026.

Nút giao An Phú sẽ thông xe nhánh cầu vượt trước ngày 31/12/2025 và hầm chui trước 15/5/2026. Toàn bộ dự án sẽ hoàn tất vào tháng 9/2026. Riêng nút giao Mỹ Thủy - nơi thường xuyên kẹt xe do lưu lượng xe container lớn, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026 nhằm giải tỏa áp lực khu vực cảng Cát Lái.

Mở rộng quốc lộ, khơi thông cửa ngõ

TPHCM đang thúc đẩy hàng loạt dự án lớn, như: nâng cấp Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh giới tỉnh Bình Dương cũ), Quốc lộ 1 (từ vòng xoay An Lạc đến tỉnh Long An cũ), trục Bắc – Nam và đường Nguyễn Văn Linh nối cao tốc Bến Lức – Long Thành. Các dự án này được triển khai theo Nghị quyết 98/2023/QH15, theo hình thức BOT, dự kiến hoàn thành chậm nhất vào năm 2028. Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội đang điều chỉnh và dự kiến hoàn tất vào năm 2027.

Khi đưa vào khai thác, các tuyến đường này sẽ mở ra không gian phát triển mới cho khu Đông và cửa ngõ phía Bắc của thành phố.

Giải pháp giảm kẹt xe, tổ chức lại giao thông

Trong khi chờ các công trình lớn hoàn thiện, Sở Xây dựng đã chủ động phối hợp với Công an TPHCM và các sở, ban ngành phân luồng tạm thời nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Kẹt xe đang là một trong những vấn đề gây phiền hà và lãng phí thời gian, tiền bạc của người dân TPHCM (ảnh: Hữu Huy)

Tại khu vực cảng Cát Lái, nơi thường xảy ra tai nạn giữa xe container và ô tô con, Sở Xây dựng đã thống nhất tách làn riêng cho hai loại xe, giúp lưu thông thông suốt và an toàn hơn. Trên Quốc lộ 1, tốc độ tại làn xe hỗn hợp được giới hạn 30 km/h, góp phần giảm va chạm giữa xe hai bánh và ô tô.

Đối với Quốc lộ 13, Sở phối hợp với các đơn vị quản lý thường xuyên kiểm tra, sửa chữa và xử lý các điểm mất an toàn. Ngoài ra, hệ thống camera giám sát giao thông cũng được điều chỉnh linh hoạt, ưu tiên lắp đặt tại các điểm nóng để xử lý kịp thời khi có sự cố.

Xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình trạng buôn bán, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại nhiều tuyến như An Dương Vương, Phú Định, Bình Phú, An Lạc… ông Hợp thừa nhận đây là vấn đề tồn tại lâu năm, ảnh hưởng lớn đến trật tự đô thị và giao thông.

Sở Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản, yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm trái phép. Theo quy định, hành vi chiếm dụng lòng lề đường có thể bị phạt từ 500.000 đến 15 triệu đồng đối với cá nhân và mức phạt gấp đôi đối với tổ chức.

Hiện nay, công an phường, xã là đơn vị có thẩm quyền xử phạt trực tiếp. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, phối hợp với các địa phương “trả lại không gian công cộng cho người dân” - ông Hợp khẳng định.

Khắc phục triệt để đường có ổ gà, ngập úng...

Trả lời vấn đề người dân nhiều khu vực phía Đông thành phố, như đường Nguyễn Hoàng, Lò Lu, Nguyễn Xiển... phản ánh về tình trạng mặt đường hư hỏng, ngập úng, tái diễn nhiều năm, ông Hợp cho biết, đường Nguyễn Xiển bị hư hỏng chủ yếu do không thoát nước tốt. Công ty Thành phố Xanh đã được cấp phép thi công hệ thống thoát nước từ ngày 20/10/2025 đến 20/6/2026 để khắc phục triệt để.

Trong khi đó đường Lò Lu thuộc dự án khu dân cư Phú Hữu, hiện đang được yêu cầu gấp rút vá dặm, đảm bảo an toàn trước Tết Nguyên đán. Đường Nguyễn Hoàng do Công ty Phát triển và Kinh doanh Nhà quản lý, sẽ được yêu cầu bàn giao lại cho thành phố ngay trong tháng 10 sau khi sửa chữa xong.

Thời gian qua, mưa lớn, triều cường và sụt lún đã khiến tình trạng ngập tại TPHCM trở nên nghiêm trọng (ảnh: Hữu Huy)

“Trước Tết, Sở yêu cầu tất cả các tuyến này phải đảm bảo lưu thông an toàn, không để người dân tiếp tục khổ vì ổ gà và ngập nước” - ông Hợp nhấn mạnh.

Điều tiết giao thông tại nút Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ

Liên quan tình trạng ùn tắc tại nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, ông Hợp cho biết công trình hầm chui đã hoàn thành nhưng cầu vượt phía trên chưa thi công. Khi hoàn thiện toàn bộ nút giao ba tầng, vấn đề ùn tắc sẽ được giải quyết căn cơ.

Trong thời gian chờ, Sở đã phối hợp với Công an TPHCM tổ chức lại giao thông: xe container từ đường Nguyễn Hữu Thọ không được đi thẳng lên đường Nguyễn Văn Linh mà buộc rẽ phải, đi đường Khu công nghiệp rồi quay đầu dưới hầm. Giải pháp này đã giúp giảm đáng kể tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm.

Cảnh báo rủi ro từ rao bán nhà trên xã hội “chui”

Tại cuộc họp báo, ông Hợp cảnh báo người dân cần thận trọng với các tin rao bán nhà ở xã hội chưa được Sở xác nhận đủ điều kiện pháp lý. Cụ thể, dự án nhà ở xã hội Phúc Đạt (Tân Uyên) hiện chưa được Sở Xây dựng TPHCM tiếp nhận hồ sơ thông báo bán hoặc cho thuê. Vì vậy các thông tin rao bán là không đúng quy định.

Ông Hợp khuyến cáo: “Người dân nên tra cứu thông tin chính thức trên website của Sở Xây dựng để tránh rủi ro khi mua nhà ở xã hội”.