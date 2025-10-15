Loạt dự án nghìn tỷ kết nối giao thông giữa Tây Ninh và các tỉnh, thành

TPO - Theo kế hoạch, trong giai đoạn 5 năm tới, tỉnh Tây Ninh sẽ huy động tổng vốn hơn 152.000 tỷ đồng cho phát triển hạ tầng (trong đó ngân sách trung ương khoảng 39.000 tỷ, ngân sách tỉnh hơn 32.000 tỷ, và vốn ngoài ngân sách khoảng 79.000 tỷ đồng).

Tỉnh Tây Ninh nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây, tiếp giáp TPHCM, đồng thời là cửa ngõ quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và có đường biên giới dài khoảng 369 km với Vương quốc Campuchia, tạo lợi thế giao thương quốc tế.

Thông tin tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra mới đây, ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - cho biết, trong 5 năm qua (2020-2025), Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong phát triển hạ tầng giao thông. Tỉnh đã nâng cấp, mở rộng hơn 1.155 km đường với tổng vốn đầu tư hơn 62.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương đóng góp gần 50.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh thu hút mạnh mẽ nguồn vốn BOT, ODA, hình thành mạng lưới giao thông liên tỉnh, liên vùng, từng bước mở rộng không gian phát triển đô thị – công nghiệp – dịch vụ.

Dự án Vành đai 3 TPHCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh. Ảnh tư liệu: Phạm Nguyễn

Tuy nhiên, đại diện UBND tỉnh Tây Ninh cũng nhìn nhận, hệ thống hạ tầng của Tây Ninh vẫn còn những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ.

“Một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã còn hạn chế về quy mô, chưa đồng bộ, gây quá tải và ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là lĩnh vực logistics. Ngoài ra, thủ tục xã hội hóa đầu tư, PPP và công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc. Nguồn lực đầu tư hiện nay mới đáp ứng khoảng 55% nhu cầu thực ”, ông Hòa nêu thực trạng.

Trong nhiệm kỳ 5 năm tới (2025-2030), tỉnh Tây Ninh xác định phát triển hệ thống hạ tầng giao thông là một trong ba đột phá chiến lược nhằm hình thành mạng lưới giao thông liên vùng Đông Nam Bộ - ĐBSCL - Vương quốc Campuchia. Qua đó, xây dựng Tây Ninh thành trung tâm logistics, gắn kết hạ tầng giao thông với công nghiệp hóa, đô thị hóa, chuyển đổi số và phát triển xanh.

Theo ông Hòa, để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng ủy - UBND tỉnh xác định cần tập trung vào một loạt nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tỉnh sẽ tập trung khai thác các trục động lực, các công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 152.000 tỷ đồng (ngân sách trung ương hơn 39.000 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hơn 32.000 tỷ đồng và nguồn vốn ngoài ngân sách khoảng 79.000 tỷ đồng).

Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng quy hoạch hạ tầng giao thông đồng bộ với quy hoạch vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo các tuyến kết nối liên tỉnh đạt tiêu chuẩn đường cấp II trở lên, còn các tuyến liên vùng đạt cấp cao tốc.

Tây Ninh cũng ưu tiên đầu tư các trục giao thông động lực như TPHCM – Mộc Bài, Mộc Bài - Xuyên Á, cao tốc Gò Dầu – Xa Mát, đường Tân An – Bình Hiệp, qua đó mở rộng không gian phát triển, tăng cường vận tải, thương mại và logistics.

Với lĩnh vực hạ tầng logistics, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện các tuyến vành đai 3 và vành đai 4 TPHCM (đoạn qua Tây Ninh), tạo trục kết nối chiến lược giữa Đông Nam Bộ – Tây Nam Bộ – Tây Nguyên. Đây được xem là bước đi quan trọng để mở rộng không gian đô thị, công nghiệp và trung tâm logistics của tỉnh.

Hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy cũng sẽ được phát triển đồng bộ. Trên bộ, các tuyến cao tốc TPHCM – Mộc Bài và Vành đai 4 sẽ giúp kết nối hiệu quả các khu công nghiệp, cảng biển và sân bay Long Thành. Trên sông, Tây Ninh tập trung nâng cấp trục vận tải thủy sông Vàm Cỏ Đông, dự án nâng tĩnh không thông thuyền cầu Bến Lức,…. tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa đường thủy, giảm tải cho đường bộ và phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Các công trình giao thông trọng điểm được tỉnh Tây Ninh ưu tiên triển khai trong thời gian tới như sau: đường Mộc Bài - Xuyên Á, đường TPHCM - Tây Ninh - Đồng Tháp, đường Vành đai 4 TPHCM (đoạn qua Tây Ninh), đường trục động lực Đức Hòa, đường Tân An - Bình Hiệp. Ngoài ra, các công trình giao thông động lực như đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài, cao tốc Gò Dầu – Xa Mát, đường động lực Bình Chánh - Vành đai 4 - cửa khẩu Mỹ Quý Tây,…

