Nhiều dự án BOT nghìn tỷ mở rộng đường cửa ngõ TPHCM được triển khai

Theo Sở Xây dựng TPHCM, các dự án BOT nâng cấp, mở rộng cửa ngõ thành phố đang được các đơn vị chức năng hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt các bước chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà nhà đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Trong đó, các dự án thành phần liên quan đến đền bù, tái định cư sẽ được triển khai trước. Những công việc hiện nay chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, xác định quỹ đất tái định cư và hoàn tất hồ sơ pháp lý để thực hiện hợp đồng BOT.

Cụ thể, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh giới Bình Dương cũ) được chia làm hai giai đoạn. Trong đó, dự án thành phần 1 (bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức làm chủ đầu tư. Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật khoảng 14.619 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 (nâng cấp, mở rộng, xây dựng hạ tầng) được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) - loại hợp đồng BOT (xây dựng – kinh doanh - chuyển giao) có tổng chi phí khoảng 6.281 tỷ đồng. Sở Xây dựng là đơn vị trình phê duyệt dự án thành phần 2 (hợp đồng BOT) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) được giao làm bên mời thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, hiện nay, dự án đã được UBND TP phê duyệt dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; các cơ quan, đơn vị liên quan đang triển khai các thủ tục để triển khai các bước tiếp theo.

Phối cảnh dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Dự án nâng cấp quốc lộ 1 (đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh giới tỉnh Long An cũ) được chia thành ba dự án thành phần, trong đó hai dự án thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn quận Bình Tân (cũ) và huyện Bình Chánh (cũ) có tổng mức đầu tư khoảng 9.611tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách thành phố. Dự án thành phần 3 do Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị dự án: Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 (từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ) đầu tư theo hợp đồng BOT. Tổng mức đầu tư khoảng 6.674 tỷ đồng (bao gồm lãi vay khoảng 802 tỷ đồng).

Tương tự, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 22 (đoạn từ An Sương đến Vành đai 3) được chia thành ba dự án thành phần. Trong đó, hai dự án do Ban Giao thông làm chủ đầu tư, sử dụng vốn ngân sách TPHCM, gồm:

Dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện Hóc Môn (cũ), với tổng mức đầu tư khoảng 6.227 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2: Di dời hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận 12 (cũ), tổng mức đầu tư khoảng 7 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3 (xây dựng, cải tạo, nâng cấp) do Sở Xây dựng phụ trách công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện theo hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư khoảng 4.190 tỷ đồng.

Một công trình trọng điểm khác là dự án nâng cấp đường trục Bắc – Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức – Long Thành) được chia thành hai dự án thành phần:

Trong đó, dự án thành phần 1 do Ban Giao thông làm chủ đầu tư, gồm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, dự án kết hợp xây dựng hoàn chỉnh nút giao Nguyễn Văn Linh và nút giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Tổng mức đầu tư khoảng 3.596 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách TPHCM.

Dự án thành phần 2 do Sở Xây dựng phụ trách công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT). Tổng mức đầu tư khoảng 6.298 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tham gia khoảng 1.084 tỷ đồng, phần còn lại do nhà đầu tư huy động (khoảng 5.214 tỷ đồng).