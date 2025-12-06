‘Nóng’ mặt với... ớt

TPO - Hành lá, ớt, thì là… ở TPHCM hiện nay đều không có giá dưới 100.000 đồng/kg. Thậm chí, ớt tươi còn vọt lên đến 200.000 đồng/kg khiến người mua “nóng” mặt.

Trưa 6/12, tại chợ Tân Định (phường Tân Định, TPHCM), tiểu thương cho biết, mặt hàng tăng giá nhất lúc này chính là hành và ớt. Nếu giá của hành, ngò tầm 100.000 – 12.000 đồng/kg thì ớt từ 160.000 – 200.000 đồng/kg.

“Nhà tôi trồng ớt nên có giá mềm, tầm 150.000 đồng/kg; người ta lấy lại bán lẻ giá tăng lên 200.000 đồng/kg. Giá này đã tăng gấp ba với hồi giữa tháng 11, lúc đó ớt chỉ khoảng 60.000 – 70.000 đồng/kg” – chị Hiền, tiểu thương chợ Tân Định nói.

Tại chợ Tân Định, ớt tươi có giá rẻ nhất từ 150.000 đồng/kg

Theo ban quản lý chợ Tân Định, gần đây các loại rau gia vị như hành, ngò, ớt đều tăng giá, nguyên nhân do ảnh hưởng thời tiết. Ớt khoảng 120.000 đồng/kg, hành và ngò giá 100.000 đồng/kg, rau thì là 180.000 đồng/kg…

Trong khi đó, bà Bé (kinh doanh rau củ tại chợ An Dương Vương, phường Phú Định) nói rằng, ớt lấy từ mối sỉ đã 140.000 đồng/kg, khi bán lẻ giá sẽ tăng thêm khoảng 10.000 – 20.000 đồng/kg. “Giá tăng cao nên người dân cũng ít mua ớt lại, có người mua 5.000 – 10.000 đồng thôi chứ không ai mua cả ký.

Hiện ớt xiêm xanh bán giá 150.000 đồng/kg, ớt chỉ thiên 170.000 đồng và ớt sừng 130.000 đồng, cao gấp ba lần cùng kỳ và gấp đôi thời điểm trước bão số 13. Giá cao nhưng lại không có hàng để bán” – bà Bé cho hay.

Hành lá giảm nhẹ hơn chút nhưng cũng từ 100.000 - 120.000 đồng/kg. Tiểu thương giờ chỉ bán hành, ớt chứ không cho thêm như trước

Mua vài cây xà lách mỡ, tầm chục quả cà pháo hết 50.000 đồng tại một sạp rau gần nhà, chị Phương (ngụ phường An Lạc) than phiền bởi trước đây mua rau với số tiền trên, người bán tự động cho thêm hành ớt, còn nay… chẳng có nỗi tép hành.

“Tiểu thương nói mình thông cảm vì các loại gia vị đang tăng giá, không “cho không biếu không” được như trước. Tôi mua thêm 5.000 đồng thì được cọng hành và 2 quả ớt đỏ” – chị Phương cho biết.

Hành lá, ngò rí, ớt tươi… giá tăng cao khiến cho nhiều hàng ăn “kêu trời”. Chủ một quán cơm, bún bò bình dân trong hẻm nhỏ đường Lý Chính Thắng (phường Xuân Hòa) than thở, không ít khách có thói quen kêu thêm hành trụng hoặc quen ăn cay đã trút gần hết hũ ớt ngâm; có người còn lấy thêm ớt mang về.

Hành, ớt giờ đắt ngang thịt bò, vượt mặt thịt gà, thịt heo

“Trước đây mấy quả ớt, cọng hành rẻ nên khách có xin thêm cũng không đáng là bao, giờ ký hơn gần bằng ký thịt bò, hơn cả giá một ký thịt heo nên tôi thật sự rất lo lắng. Chỉ mong thời tiết ổn định, các nhà vườn mau chóng gieo trồng trở lại để giá cả trở về như trước” – chủ quán bày tỏ.

Trong khi đó, tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, giá sỉ ớt hiểm đỏ lên 135.000 đồng/kg, tăng 60.000 đồng so với cuối tháng 11. Theo các tiểu thương, mưa bão kéo dài làm hư hại diện tích trồng khiến sản lượng giảm sâu. Nhiều hộ chưa thể thu hoạch vì thời tiết bất lợi, làm nguồn cung ngày càng khan hiếm, đẩy giá tăng vọt.

Giá ớt tăng cũng ảnh hưởng đến các đơn vị xuất tương ớt, sa tế, kim chi… “Do sản xuất lớn nên chúng tôi luôn dự trữ ớt từ năm ngoái. Do đó thời điểm này dù giá ớt tăng cũng chưa ảnh hưởng đến mặt hàng tương ớt. Ớt cũng là cây trồng ngắn ngày, từ 3 – 4 tháng là có thể thu hoạch nên có lẽ việc tăng giá này sẽ không kéo dài” – một doanh nghiệp sản xuất tương ớt xuất khẩu cho biết.

Một xe bán dưa leo di động với giá 10.000 đồng/kg nhưng khách phải lựa kỹ vì nhiều trái hư, úng. Trong khi dưa leo ngon được tiểu thương bán từ 30.000 - 35.000 đồng/kg

Ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống ở TP HCM cho thấy mặt bằng rau củ đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên vẫn còn ở mức cao, như cà chua 62.000 đồng/kg, dưa leo 35.000 đồng/kg, xà lách mỡ 85.000 đồng/kg…

Theo TS Huỳnh Thanh Điền (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành), muốn canh tác trở lại, điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo đường sá, giao thông và hệ thống tưới tiêu. Bên cạnh đó, Nhà nước cần sớm đánh giá thiệt hại để hỗ trợ vốn kịp thời, hỗ trợ chi phí khắc phục cũng như con giống và công nghệ…