Sản lượng rau củ về TPHCM giảm mạnh: Giá tăng chóng mặt

TPO - Ảnh hưởng mưa lớn kèm thêm triều cường tại nhiều địa phương, khiến sản lượng rau củ về TPHCM giảm mạnh. So với hồi đầu tuần, sản lượng rau về thành phố đã giảm hơn 500 tấn. Nguồn cung ít đẩy giá thành nhiều loại rau củ tăng cao.

Trưa 9/11, tại chợ Hòa Bình (phường An Đông, TPHCM), chị Hà (tiểu thương) cho biết, nào giờ thường bán cả rau lẫn trái cây, nhưng cả tuần nay không nhập rau vì nguồn cung ít, giá lại tăng. “Trước đây, giá các loại rau muống, rau dền, cải non chỉ khoảng 20.000 đồng/kg, nay đã tăng thêm 50% với 30.000 đồng/kg. Giá rau cao nên người đi chợ giảm mua. Mình nhập hàng về bán không hết phải đổ bỏ, lỗ vốn nên tôi đang tạm ngừng bán rau, chờ giá ổn định lại mới bán tiếp” – chị Hà nói.

Nhiều mặt hàng rau củ tại chợ lẻ tăng giá từ 30 - 50% so với hồi đầu tháng 11

Tại nhiều chợ khác như Tân Định, Thị Nghè, An Dương Vương… tiểu thương cũng cho biết mặt hàng rau xanh đã tăng giá từ hồi tháng 10 đến nay, trung bình các loại tăng thêm 5.000 – 10.000 đồng/kg. Cụ thể, xà lách có giá từ 60.000 – 70.000 đồng/kg, hành lá 70.000 đồng/kg, dưa leo 35.000 đồng/kg, cà chua 50.000 đồng/kg…

“Rau tăng nhanh đến chóng mặt, hôm qua mới mua trái bí đao chỉ 15.000 đồng/kg, vậy mà sáng nay đã hơn 30.000 đồng/kg (tăng 100%). Các loại trứng gà cũng có giá cao, 35.000 – 40.000 đồng/chục. Giá tăng nhanh nên tôi cũng mua ít lại, chuyển qua sử dụng các loại đậu phụ có giá mềm hơn” – chị Thảo Nhi (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) cho biết.

Rau của về chợ đầu mối giảm 500 tấn/đêm cho với hồi đầu tuần

Giá rau tại TPHCM không chỉ tăng nhanh, mà nguồn cung về thành phố cũng đang giảm mạnh. Theo chợ đầu mối Thủ Đức – nơi chuyên nhập nông sản thực phẩm từ các tỉnh về lớn nhất TPHCM, trong tuần vừa qua, lượng rau củ về chợ đang giảm từng ngày ngày, từ mức hơn 2.800 tấn/đêm nay chỉ còn khoảng 2.300 tấn/đêm, giảm hơn 500 tấn.

Bên cạnh đó, giá rau ở chợ đầu mối cũng tăng nhanh, nguyên nhân do mưa và triều cường gây thiệt hại nặng tại vùng trồng, khó khăn trong thu hoạch và vận chuyển. Cụ thể, bầu tăng thêm 2.000 đồng lên 27.000 đồng/kg (cao hơn 9.000 đồng so với đầu tuần), cải ngọt 28.000 đồng/kg, cải thảo 14.000 đồng/kg, xà lách búp 40.000 đồng/kg, bí đao 30.000 đồng/kg, còn đậu cô ve trắng 35.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng chỉ trong vài ngày.

Trong khi đó, chia sẻ về việc giá cả thực phẩm tại TPHCM có xu hướng tăng gần đây, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op khẳng định, bình ổn thị trường và giá cả ổn định là mục tiêu đặt lên hàng đầu. Do đó siêu thị không chấp nhận việc các nhà cung cấp đề nghị tăng giá nếu không có cơ sở rõ ràng. “Việc tăng giá phải dung hòa với lợi ích của người tiêu dùng” – ông Thắng nói.

Trong khi đó, các siêu thị cam kết giá cả ổn định trong thời điểm hiện tại để hỗ trợ người dân

Các siêu thị tại TPHCM cũng nhấn mạnh việc ổn định giá cả cho người tiêu dùng thành phố trong giai đoạn ảnh hưởng mưa bão, triều cường hiện nay. Bên cạnh đó, các siêu thị miền Nam cũng tăng tốc đưa thêm thực phẩm đến các địa phương bị ảnh hưởng bão vừa qua.

Chỉ trong vòng vài giờ sau khi bão số 13 đổ bộ, hơn 1.000 phần quà cứu trợ của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) được xuất cấp đến Quy Nhơn, Huế, Tam Kỳ là những khu vực tâm bão chịu thiệt hại lớn về điện, nước và hạ tầng dân sinh giúp người dân khắc phục khó khăn trước mắt.

Không tăng giá, siêu thị còn treo bảng giảm giá và cung ứng đầy đủ hàng hóa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng

Nhằm san sẻ cùng người dân miền Trung bị ảnh hưởng do bão Kalmaegi (bão số 13), hệ thống này đã thực hiện chính sách bình ổn, thậm chí giảm thêm giá để chia sẻ cùng người dân. Trong đó, các loại thực phẩm như sữa, mì gói, đồ hộp, ngũ cốc, bánh, xúc xích, giò chả... được giảm từ 15 - 49%. Mặt hàng rau xanh, củ, quả cũng được tăng nguồn cung từ các nhà vườn Lâm Đồng và miền Tây, đồng thời giảm từ 10%. Ngoài ra, mặt hàng thịt heo, thịt bò, cá, trứng vẫn có giá bình ổn, đồng thời hỗ trợ giảm thêm từ 10 - 20%.

Trong khi đó, kho Đà Lạt của MM Mega Market Việt Nam cũng bổ sung 1 tấn rau củ tươi, nhập thêm 400 thùng mì vào hệ thống ở Quy Nhơn để đáp ứng nhu cầu tăng cao sau bão. Hiện toàn bộ siêu thị ở Quy Nhơn vận hành bằng máy phát điện dự phòng, đảm bảo duy trì hoạt động liên tục trong bối cảnh điện lưới chưa được khôi phục. Siêu thị còn bố trí khu vực sạc điện miễn phí và chỗ nghỉ ngơi giúp người dân kết nối và liên lạc trong thời gian khắc phục hậu quả sau bão.

Hệ thống bán lẻ miền Nam còn khẩn cấp tăng nguồn cung thực phẩm cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ