Sản lượng rau củ về TPHCM giảm mạnh: Giá tăng chóng mặt

Trưa 9/11, tại chợ Hòa Bình (phường An Đông, TPHCM), chị Hà (tiểu thương) cho biết, nào giờ thường bán cả rau lẫn trái cây, nhưng cả tuần nay không nhập rau vì nguồn cung ít, giá lại tăng. “Trước đây, giá các loại rau muống, rau dền, cải non chỉ khoảng 20.000 đồng/kg, nay đã tăng thêm 50% với 30.000 đồng/kg. Giá rau cao nên người đi chợ giảm mua. Mình nhập hàng về bán không hết phải đổ bỏ, lỗ vốn nên tôi đang tạm ngừng bán rau, chờ giá ổn định lại mới bán tiếp” – chị Hà nói.
Tại nhiều chợ khác như Tân Định, Thị Nghè, An Dương Vương… tiểu thương cũng cho biết mặt hàng rau xanh đã tăng giá từ hồi tháng 10 đến nay, trung bình các loại tăng thêm 5.000 – 10.000 đồng/kg. Cụ thể, xà lách có giá từ 60.000 – 70.000 đồng/kg, hành lá 70.000 đồng/kg, dưa leo 35.000 đồng/kg, cà chua 50.000 đồng/kg…
“Rau tăng nhanh đến chóng mặt, hôm qua mới mua trái bí đao chỉ 15.000 đồng/kg, vậy mà sáng nay đã hơn 30.000 đồng/kg (tăng 100%). Các loại trứng gà cũng có giá cao, 35.000 – 40.000 đồng/chục. Giá tăng nhanh nên tôi cũng mua ít lại, chuyển qua sử dụng các loại đậu phụ có giá mềm hơn” – chị Thảo Nhi (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) cho biết.
Giá rau tại TPHCM không chỉ tăng nhanh, mà nguồn cung về thành phố cũng đang giảm mạnh. Theo chợ đầu mối Thủ Đức – nơi chuyên nhập nông sản thực phẩm từ các tỉnh về lớn nhất TPHCM, trong tuần vừa qua, lượng rau củ về chợ đang giảm từng ngày ngày, từ mức hơn 2.800 tấn/đêm nay chỉ còn khoảng 2.300 tấn/đêm, giảm hơn 500 tấn.
Bên cạnh đó, giá rau ở chợ đầu mối cũng tăng nhanh, nguyên nhân do mưa và triều cường gây thiệt hại nặng tại vùng trồng, khó khăn trong thu hoạch và vận chuyển. Cụ thể, bầu tăng thêm 2.000 đồng lên 27.000 đồng/kg (cao hơn 9.000 đồng so với đầu tuần), cải ngọt 28.000 đồng/kg, cải thảo 14.000 đồng/kg, xà lách búp 40.000 đồng/kg, bí đao 30.000 đồng/kg, còn đậu cô ve trắng 35.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng chỉ trong vài ngày.
Trong khi đó, chia sẻ về việc giá cả thực phẩm tại TPHCM có xu hướng tăng gần đây, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op khẳng định, bình ổn thị trường và giá cả ổn định là mục tiêu đặt lên hàng đầu. Do đó siêu thị không chấp nhận việc các nhà cung cấp đề nghị tăng giá nếu không có cơ sở rõ ràng. “Việc tăng giá phải dung hòa với lợi ích của người tiêu dùng” – ông Thắng nói.
Các siêu thị tại TPHCM cũng nhấn mạnh việc ổn định giá cả cho người tiêu dùng thành phố trong giai đoạn ảnh hưởng mưa bão, triều cường hiện nay. Bên cạnh đó, các siêu thị miền Nam cũng tăng tốc đưa thêm thực phẩm đến các địa phương bị ảnh hưởng bão vừa qua.
Chỉ trong vòng vài giờ sau khi bão số 13 đổ bộ, hơn 1.000 phần quà cứu trợ của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) được xuất cấp đến Quy Nhơn, Huế, Tam Kỳ là những khu vực tâm bão chịu thiệt hại lớn về điện, nước và hạ tầng dân sinh giúp người dân khắc phục khó khăn trước mắt.
Nhằm san sẻ cùng người dân miền Trung bị ảnh hưởng do bão Kalmaegi (bão số 13), hệ thống này đã thực hiện chính sách bình ổn, thậm chí giảm thêm giá để chia sẻ cùng người dân. Trong đó, các loại thực phẩm như sữa, mì gói, đồ hộp, ngũ cốc, bánh, xúc xích, giò chả... được giảm từ 15 - 49%. Mặt hàng rau xanh, củ, quả cũng được tăng nguồn cung từ các nhà vườn Lâm Đồng và miền Tây, đồng thời giảm từ 10%. Ngoài ra, mặt hàng thịt heo, thịt bò, cá, trứng vẫn có giá bình ổn, đồng thời hỗ trợ giảm thêm từ 10 - 20%.
Trong khi đó, kho Đà Lạt của MM Mega Market Việt Nam cũng bổ sung 1 tấn rau củ tươi, nhập thêm 400 thùng mì vào hệ thống ở Quy Nhơn để đáp ứng nhu cầu tăng cao sau bão. Hiện toàn bộ siêu thị ở Quy Nhơn vận hành bằng máy phát điện dự phòng, đảm bảo duy trì hoạt động liên tục trong bối cảnh điện lưới chưa được khôi phục. Siêu thị còn bố trí khu vực sạc điện miễn phí và chỗ nghỉ ngơi giúp người dân kết nối và liên lạc trong thời gian khắc phục hậu quả sau bão.
Theo Chi cục Thống kê TPHCM, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2025 tăng 0,14% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ, đưa mức tăng bình quân 10 tháng đầu năm lên 4%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ, có đến 9 nhóm tăng giá, trong đó thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Nguyên nhân quan trọng đến từ tỷ giá USD tăng lên quanh mức 26.500 đồng/USD, khiến các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu sản xuất đối mặt áp lực lớn.
Đại diện Sở Công Thương TPHCM thông tin, Sở đang tăng cường triển khai các chương trình bình ổn giá tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các điểm bán lưu động ở khu dân cư. Trong đó, nhiều nhóm hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, trứng, thịt gia cầm, rau củ được ký kết nguồn cung ổn định với nhà sản xuất, đảm bảo giá bán thấp hơn ngoài thị trường từ 5 - 10%.