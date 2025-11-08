Cảnh xập xệ, dột nát ở khu tập thể gần 50 năm tuổi, cứ mưa bão phải 'chạy trốn'

TPO - Sau gần nửa thế kỷ sử dụng, các khu tập thể công nhân ở Nghệ An đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mỗi mùa mưa bão.
Sau gần 50 năm sử dụng, khu tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng.
Những căn nhà tập thể chung bờ tường, rộng chỉ khoảng 30m2 mái lợp bằng fibro xi măng hoặc bằng mái tôn rất ẩm thấp, không đảm bảo cho nhu cầu sống tối thiểu, mưa thì dột, nắng thì hầm hập như lò nung.
Sau bão số 10, có 127 hộ dân ở khu tập thể bị tốc mái, sập bờ rào. Hiện, người dân đã sửa chữa, lợp mái tôn để ở tạm.
Vì được xây dựng từ lâu và xuống cấp nên khu tập thể này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là mùa mưa bão.
Ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh cho biết, đợt 1, đã có 54 hộ dân được giao đất tái định cư tại chỗ và xây dựng nhà mới. Tuy nhiên, trước khi triển khai đợt 2 cho 65 hộ còn lại thì dự án bị tạm dừng do chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp.