Cảnh xập xệ, dột nát ở khu tập thể gần 50 năm tuổi, cứ mưa bão phải 'chạy trốn'

TPO - Sau gần nửa thế kỷ sử dụng, các khu tập thể công nhân ở Nghệ An đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mỗi mùa mưa bão.