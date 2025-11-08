Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cảnh xập xệ, dột nát ở khu tập thể gần 50 năm tuổi, cứ mưa bão phải 'chạy trốn'

Thu Hiền

TPO - Sau gần nửa thế kỷ sử dụng, các khu tập thể công nhân ở Nghệ An đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mỗi mùa mưa bão.

Video: Cảnh xập xệ, dột nát ở khu tập thể gần 50 năm tuổi, mưa bão là phải "chạy trốn"
tp-1.jpg
Khu tập thể Công ty Dệt may Hà Nội (tập thể Cọc Sợi), thuộc địa bàn khối Bến Thủy 7, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An được xây dựng từ cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Đến năm 1992, các căn hộ được bán hóa giá cho các hộ dân, là cán bộ, công nhân viên của nhà máy.
tp-21.jpg
tp-3.jpg
Sau gần 50 năm sử dụng, khu tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng.
tp-5.jpg
tp-8.jpg
tp-4.jpg
tp-9.jpg
Những căn nhà tập thể chung bờ tường, rộng chỉ khoảng 30m2 mái lợp bằng fibro xi măng hoặc bằng mái tôn rất ẩm thấp, không đảm bảo cho nhu cầu sống tối thiểu, mưa thì dột, nắng thì hầm hập như lò nung.
tp-10.jpg
Bà Trần Thị Nga (69 tuổi, trú khối Bến Thủy 7, phường Trường Vinh) chia sẻ: “Nhà tôi 3 thế hệ ở trong căn nhà chật hẹp. Trời mưa thì sợ sập, trời nắng thì oi bức. Mỗi khi mưa bão là phải bỏ nhà “chạy trốn﻿”. Chúng tôi rất mong các cấp trên tiếp tục triển khai chính sách cải tạo nhà tập thể cũ với bảng giá đất phù hợp, để người dân có chỗ ở ổn định, không phải sống tạm bợ như thế này mãi”.
tp-15-775.jpg
"Nhà cửa xuống cấp, ẩm thấp.﻿ Mỗi đợt mưa bão là chúng tôi phải đi sơ tán ở trường học hoặc nhà văn hóa khối. Khổ không nói hết nên lời", bà Trần Thị Trầm (trú khối Bến Thủy 7, phường Trường Vinh) bày tỏ.
tp-13.jpg
tp-11.jpg
Sau bão số 10, có 127 hộ dân ở khu tập thể bị tốc mái, sập bờ rào. Hiện, người dân đã sửa chữa, lợp mái tôn để ở tạm.
tp-20.jpg
Ông Tưởng Đăng Bằng, Khối trưởng khối 7 Bến Thủy (phường Trường Vinh), khu tập thể Cọc Sợi có 246 hộ dân. Hơn hai năm trước, 54 hộ đầu tiên đã được giải quyết theo phương án chỉnh trang đô thị. Một năm sau, thêm 65 hộ được bốc thăm vị trí tái định cư. Tuy nhiên, do chưa có quyết định phê duyệt giá đất của Nhà nước, toàn bộ quá trình hiện đang bị đình lại.
﻿ “Chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên phường, tỉnh và cả Trung ương. Trung ương cũng đã có quyết định về nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Chúng tôi mong sớm được tái định cư vì giá đất ngày càng tăng. Nếu không chia lô nữa thì cũng cần có văn bản cho phép người dân sửa chữa, xây dựng kiên cố để ổn định cuộc sống, chứ cứ sống thấp thỏm, đặc biệt mỗi mùa mưa bão phải di dời, khổ lắm”, ông Bằng cho hay.
tp-7.jpg
tp-24.jpg
Vì được xây dựng từ lâu và xuống cấp nên khu tập thể này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là mùa mưa bão.
tp-2.jpg
tp-6.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh cho biết, đợt 1, đã có 54 hộ dân được giao đất tái định cư tại chỗ và xây dựng nhà mới. Tuy nhiên, trước khi triển khai đợt 2 cho 65 hộ còn lại thì dự án bị tạm dừng do chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
tp-12.jpg
“Hiện phường đang hoàn thiện hồ sơ, đề nghị tỉnh xem xét cho phép áp dụng lại cơ chế cũ để 65 hộ còn lại được tái định cư như các hộ trong đợt 1. Trước mắt, phường sẽ xem xét cho phép các hộ dân tạm sửa chữa nơi ở; những khu tập thể đủ điều kiện sẽ được bố trí tái định cư tại chỗ, theo hình thức mua đất không qua đấu giá. Về lâu dài, cần có quyết tâm chính trị và cơ chế đặc thù về đất đai, tài chính để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân”, ông Phong thông tin.
Thu Hiền
