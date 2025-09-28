Chung cư 50 năm tuổi xuống cấp, công an gõ cửa từng nhà sơ tán dân tránh bão

TPO - Lực lượng chức năng tại Nghệ An đã đến gõ cửa từng nhà ở chung cư Quang Trung (phường Thành Vinh) để vận động người dân đi sơ tán trước khi bão số 10 (Bualoi) đổ bộ.
Từ trưa 28/9, chính quyền phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và cán bộ các khối gõ cửa từng nhà ở các khu tập thể cũ vận động, hỗ trợ sơ tán người dân trước khi cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền. Đây là lần thứ ba trong vòng hai tháng qua, người dân ở trong các khu chung cư cũ trên rời nhà để di chuyển tới nơi an toàn, phòng chống các cơn bão dồn dập.
Ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh cho biết, phường triển khai kế hoạch sơ tán khẩn cấp hơn 2.000 người dân ra khỏi các khu tập thể Quang Trung cũ và những ngôi nhà tạm bợ để bảo đảm an toàn trước bão Bualoi. "Trước 17 giờ cùng ngày, toàn bộ cư dân sống tại các dãy nhà C2, C3, C4, C5, C6, D2 khu tập thể Quang Trung, và nhiều hộ dân ở trong các căn nhà xuống cấp sẽ được di chuyển đến nơi an toàn", ông Diệu nói.
Người dân chung cư Quang Trung chủ động sơ tán trước khi bão số 10 đổ bộ.
Những trường hợp già yếu được lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán. Người dân được bố trí tạm trú tại khách sạn Lam Giang và trụ sở UBND phường Quang Trung cũ, phường Cửa Nam cũ. Sau khi bão tan, tình hình ổn định, bà con sẽ trở về nhà.