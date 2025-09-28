Chung cư 50 năm tuổi xuống cấp, công an gõ cửa từng nhà sơ tán dân tránh bão

TPO - Lực lượng chức năng tại Nghệ An đã đến gõ cửa từng nhà ở chung cư Quang Trung (phường Thành Vinh) để vận động người dân đi sơ tán trước khi bão số 10 (Bualoi) đổ bộ.