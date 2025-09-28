Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Chung cư 50 năm tuổi xuống cấp, công an gõ cửa từng nhà sơ tán dân tránh bão

Thu Hiền

TPO - Lực lượng chức năng tại Nghệ An đã đến gõ cửa từng nhà ở chung cư Quang Trung (phường Thành Vinh) để vận động người dân đi sơ tán trước khi bão số 10 (Bualoi) đổ bộ.

Video: Chung cư 50 năm tuổi xuống cấp, công an gõ cửa từng nhà sơ tán dân tránh bão
Khu chung cư Quang Trung﻿ (thuộc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) được xây dựng năm 1974 và đưa vào sử dụng từ năm 1976. Khu chung cư bao gồm 22 tòa nhà 5 tầng (chia thành các khu A, B, C và D). Sau gần 50 năm đưa vào sử dụng, các tòa nhà ở đây đã xuống cấp nghiêm trọng.
Từ trưa 28/9, chính quyền phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và cán bộ các khối gõ cửa từng nhà ở các khu tập thể cũ vận động, hỗ trợ sơ tán người dân trước khi cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền. Đây là lần thứ ba trong vòng hai tháng qua, người dân ở trong các khu chung cư cũ trên rời nhà để di chuyển tới nơi an toàn, phòng chống các cơn bão dồn dập.
tp-11-9817.jpg
Sau gần 50 năm đưa vào sử dụng, các tòa nhà chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng.
tp-9-394.jpg
Chị Hoàng Thị Thanh Tâm, tòa nhà C5, chung cư Quang Trung và 2 con nhỏ sơ tán về nhà ngoại tại phường Vinh Hưng (Nghệ An) để tránh bão. Chị Tâm mang theo một số vật dụng cần thiết, khóa cửa cẩn thận trước khi rời nhà đi tránh bão. “Ở trong chung cư cũ có tuổi đời 50 năm đã xuống cấp, mỗi mùa mưa bão đến chúng tôi rất lo lắng”, chị Tâm nói.
tp-10-5296.jpg
tp-7.jpg
Ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh cho biết, phường triển khai kế hoạch sơ tán khẩn cấp hơn 2.000 người dân ra khỏi các khu tập thể Quang Trung cũ và những ngôi nhà tạm bợ để bảo đảm an toàn trước bão Bualoi. "Trước 17 giờ cùng ngày, toàn bộ cư dân sống tại các dãy nhà C2, C3, C4, C5, C6, D2 khu tập thể Quang Trung, và nhiều hộ dân ở trong các căn nhà xuống cấp sẽ được di chuyển đến nơi an toàn", ông Diệu nói.
tp-3-2910.jpg
Đa phần các hộ dân chấp hành kế hoạch sơ tán, tuy nhiên một số ít hộ dân chưa chấp hành, các lực lượng phải vận động, thuyết phục. Trong trường hợp hộ dân không chấp hành yêu cầu sơ tán, phường Thành Vinh sẽ thực hiện cưỡng chế.
tp-15-8013.jpg
tp-12-7711.jpg
﻿tp-14-4561.jpg
tp-8-3814.jpg
Người dân chung cư Quang Trung chủ động sơ tán trước khi bão số 10 đổ bộ.
tp-1-3247.jpg
tp-2-3909.jpg
Những trường hợp già yếu được lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán. Người dân được bố trí tạm trú tại khách sạn Lam Giang và trụ sở UBND phường Quang Trung cũ, phường Cửa Nam cũ. Sau khi bão tan, tình hình ổn định, bà con sẽ trở về nhà.
Thu Hiền
