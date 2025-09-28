Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cồn Cỏ sơ tán quân và dân vào hầm tránh trú bão

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 28/9, đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc sơ tán quân và dân vào hầm tránh trú bão số 10.

Để bảo đảm an toàn về người và tài sản, từ sáng 28/9, Tiểu đoàn hỗn hợp, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Vĩnh Linh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã huy động lực lượng phối hợp với Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) khẩn trương sơ tán hơn 300 người trên đảo vào hầm tránh trú bão số 10.

Clip: Lực lượng vũ trang ở đảo Cồn Cỏ hỗ trợ di dời người, tài sản vào hầm tránh trú bão số 10.

Cấp ủy, chính quyền đặc khu Cồn Cỏ và các đơn vị lực lượng vũ trang bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm, bố trí nơi ăn nghỉ, sinh hoạt cho người dân và cán bộ, chiến sĩ.

Đại úy Nguyễn Trung Anh, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn hỗn hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Vĩnh Linh (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) cho biết, tại đảo Cồn Cỏ hiện đang có mưa to, gió lớn (khoảng cấp 8), sóng biển cao gần 5m.

z7058876979875-9d62efe620fe2d3b1de653cd45bd60f9.jpg
z7058876951038-a68eee49df84bfaa8ef395c0a3c310c6.jpg
z7058876951986-b3d285378e62204ed407f16bf436a3c4.jpg
z7058876943894-3ee21e191dfbd3fa7c707454bf46df72.jpg
z7058876969228-a8296bdacc1b97a54846bdcedc9eb3f8.jpg
Các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo Cồn Cỏ hỗ trợ di dời người, tài sản vào hầm tránh trú bão số 10. Ảnh: Xuân Diện.

"Sau khi hoàn thành công tác sơ tán quân và dân vào hầm tránh trú, đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão số 10; tập trung củng cố hệ thống thông tin liên lạc bảo đảm kết nối thông suốt với đất liền; sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra", Đại úy Nguyễn Trung Anh cho hay.

Hữu Thành
#bão số 10 #lực lượng vũ trang Quảng Trị #đảo Cồn Cỏ #sơ tán dân tránh bão #hầm trú ẩn #mưa to

Xem thêm

Cùng chuyên mục