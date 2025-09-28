Cồn Cỏ sơ tán quân và dân vào hầm tránh trú bão

TPO - Ngày 28/9, đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc sơ tán quân và dân vào hầm tránh trú bão số 10.

Để bảo đảm an toàn về người và tài sản, từ sáng 28/9, Tiểu đoàn hỗn hợp, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Vĩnh Linh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã huy động lực lượng phối hợp với Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) khẩn trương sơ tán hơn 300 người trên đảo vào hầm tránh trú bão số 10.

Clip: Lực lượng vũ trang ở đảo Cồn Cỏ hỗ trợ di dời người, tài sản vào hầm tránh trú bão số 10.

Cấp ủy, chính quyền đặc khu Cồn Cỏ và các đơn vị lực lượng vũ trang bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm, bố trí nơi ăn nghỉ, sinh hoạt cho người dân và cán bộ, chiến sĩ.

Đại úy Nguyễn Trung Anh, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn hỗn hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Vĩnh Linh (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) cho biết, tại đảo Cồn Cỏ hiện đang có mưa to, gió lớn (khoảng cấp 8), sóng biển cao gần 5m.

Các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo Cồn Cỏ hỗ trợ di dời người, tài sản vào hầm tránh trú bão số 10. Ảnh: Xuân Diện.

"Sau khi hoàn thành công tác sơ tán quân và dân vào hầm tránh trú, đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão số 10; tập trung củng cố hệ thống thông tin liên lạc bảo đảm kết nối thông suốt với đất liền; sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra", Đại úy Nguyễn Trung Anh cho hay.