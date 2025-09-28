Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bộ đội Biên phòng giúp dân chằng néo tàu thuyền ứng phó bão số 10

Ngọc Tú

TPO - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã xuống các vùng ven biển tuyên truyền, hỗ trợ người dân chằng néo tàu thuyền để giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

555765673-3425823184222176-581296811765711432-n.jpg
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An﻿, tính đến chiều tối 27/9, toàn tỉnh Nghệ An có 2.891 tàu thuyền với 13.048 lao động đã neo đậu tại bến. Có 4 tàu thuyền với 22 lao động đang hoạt động trên biển. Tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đều đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 10﻿ và đang được kêu gọi vào bờ tránh trú.
a11.jpg
Trước diễn biến phức tạp từ bão số 10, từ ngày 27/9, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã xuống các khu vực ven biển, bến tàu tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nhân dân chằng néo nhà cửa; đưa tàu thuyền﻿ vào nơi tránh trú an toàn; chủ động, sẵn sàng ứng phó bão số 10.
a5.jpg
a3.jpg
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (phường Quỳnh Mai, Nghệ An) triển khai lực lượng, phương tiện cano đi tuyên truyền vận động ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ.
a8.jpg
Bên cạnh việc tuyên truyền, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương cũng trực tiếp hỗ trợ các ngư dân chằng néo tàu thuyền vào bến đỗ an toàn.
a2.jpg
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương chặt các cọc chống để làm tấm chắn sóng ở khu vực đê biển.
a16.jpg
Các ngư dân được cán bộ chiến sĩ vận động khẩn trương thu dọn ngư cụ, tài sản để vào bờ tránh trú bão.
a6.jpg
Ngoài chằng néo tàu thuyền, các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương cũng chủ động chằng chống mái tôn của đơn vị và người dân để đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.
a10.jpg
Tại xã Thuận Long (Nghệ An), các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã trực tiếp xuống bến cảng tuyên truyền, kêu gọi người dân chủ động biện pháp ứng phó với bão số 10.
a1.jpg
a14.jpg
Những chiếc tàu cá được chằng néo kiên cố lại với nhau để tránh bị gió bão va đập gây hư hỏng.
a13.jpg
Chằng néo tàu thuyền vào bến cảng chắc chắn, an toàn.
a7.jpg
Các ngư dân được vận động không ở lại trên thuyền trước và sau khi bão vào để đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh Nghệ An đã họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh về công tác ứng phó bão số 10. Theo đó, tỉnh Nghệ An giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, địa phương ven biển và các đơn vị liên quan tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu. Sẵn sàng lực lượng để triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Bên cạnh đó cần rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven bờ. Kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các phường, xã, đơn vị triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Các địa phương có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân. Phải di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm trước 17 giờ ngày 28/9.

Ngọc Tú
