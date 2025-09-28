Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Bão chưa vào, hàng loạt nhà dân tại Huế tan hoang vì lốc xoáy

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một trận lốc xoáy xảy ra vào sáng sớm nay tại xã Quảng Điền (TP Huế) đã gây thiệt hại nặng về nhà cửa của dân và các công trình xây dựng trên địa bàn.

Thông tin từ UBND xã Quảng Điền cho biết, sáng sớm nay (28/9), một trận lốc lớn xảy ra trên địa bàn đã làm tốc mái 75 ngôi nhà và ảnh hưởng những công trình xây dựng khác.

loc-quang-dien-hue-6.jpg
loc-quang-dien-hue-7.jpg
Mái nhà, lều quán tại xã Quảng Điền (Huế) bị gió lốc thổi bay

Ghi nhận tại thôn An Xuân Đông có 40 nhà bị thiệt hại do lốc xoáy, thôn An Xuân Tây khoảng 20 nhà, An Xuân Bắc khoảng 15 nhà. Trong đó, có nhiều ngôi nhà bị thiệt hại nặng, phần mái gần như bị gió lốc cuốn bay hoàn toàn. Bên cạnh đó là những công trình biển quảng cáo, giàn rạp, hàng quán nhỏ cũng bị ảnh hưởng.

Thời điểm xảy ra lốc xoáy, trên địa bàn xã có mưa rất to khiến công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn.

loc-quang-dien-hue-4.jpg
loc-quang-dien-hue-12.jpg
Lốc xoáy xảy ra vào thời điểm rạng sáng gây bất ngờ, khiến nhiều gia đình không kịp trở tay ứng phó.

Trước đó, vào tối ngày 27/9, tại địa bàn xã Quảng Điền cũng xảy ra gió lốc gây tốc mái trên 70% ngôi nhà của hộ bà Nguyễn Thị Giành (thôn Tân Xuân Lai).

Chính quyền địa phương đang phối hợp lực lượng địa phương như công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên khẩn trương hỗ trợ dân khắc phục lại nơi ở, di dời tạm những gia đình bị thiệt hại nặng về nhà cửa đến lánh nạn ở những nơi an toàn.

loc-quang-dien-hue-3.jpg
loc-quang-dien-hue-9.jpg
Thống kê ban đầu từ chính quyền xã, trên địa bàn có 75 ngôi nhà dân cùng những công trình xây dựng khác bị lốc xoáy gây hư hại.

Nhằm ứng phó với bão số 10, công tác sơ tán, di dời dân cũng được nhiều phường, xã tại Huế khẩn trương triển khai.

Tính đến sáng hôm nay, toàn thành phố đã di dời, sơ tán 273 hộ dân, với 620 nhân khẩu thuộc các xã vùng ven biển, ven sông, khu vực có nguy cơ triều cường, sạt lở cao như Chân Mây-Lăng Cô, Bình Điền, Dương Nỗ, An Cựu, Hưng Lộc, A Lưới 1, A Lưới 2.

Ngọc Văn
#Xã Quảng Điền #bão số 10 #lốc xoáy #nhà dân #tốc mái #ảnh hưởng #thiệt hại #TP Huế #sơ tán dân

