19 người nhập viện do dông lốc tại Ninh Bình

TPO - Ngày 26/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam (Ninh Bình) cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 19 bệnh nhân trong đó có 1 trường hợp tử vong sau cơn dông lốc xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, tối 25/8, dông lốc dữ dội xảy ra tại phường Kim Bảng và phường Lý Thường Kiệt (Ninh Bình) khiến nhiều người bị thương. Đến 23h cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã tiếp nhận 19 nạn nhân, trong đó có 1 trường hợp tử vong ngoại viện.

Một trong những nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Ảnh: Đức Văn.

Ngay sau khi nhận tin báo, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ, phối hợp Trung tâm Y tế Kim Bảng huy động xe cứu thương, đội cấp cứu ngoại viện cùng trang thiết bị, thuốc men đến hiện trường sơ cứu và vận chuyển nạn nhân.

Tại bệnh viện, các kíp trực thuộc chuyên khoa Cấp cứu, Ngoại, Chấn thương, Chẩn đoán hình ảnh… được huy động tối đa. Phòng mổ, khu hồi sức tích cực và hệ thống cận lâm sàng được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao nhất để tiếp nhận và xử trí bệnh nhân.

Các nạn nhân chủ yếu bị đa chấn thương vùng đầu, ngực, bụng, tay chân và phần mềm, nhiều trường hợp suy hô hấp. Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các khoa, 15 bệnh nhân đã được điều trị ổn định và xuất viện, số còn lại tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tích cực.