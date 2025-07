Chìm bè do dông lốc, 4 ngư dân may mắn được cứu sống

TPO - 4 ngư dân ở Nghệ An đã may mắn sống sót sau khi phương tiện của những ngư dân này gặp nạn do ảnh hưởng của dông lốc, gió mạnh trên biển.