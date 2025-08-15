Cải thiện hệ thống cảnh báo dông lốc trên vịnh Hạ Long

TP - Ngay trong tháng 8, Cục Khí tượng Thủy văn tăng cường quan trắc, lắp đặt thiết bị theo dõi, cảnh báo sớm dông, lốc phục vụ phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhằm giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh thiên tai ngày càng dị thường, khốc liệt.

Sẽ tăng cường nghiên cứu chuyên sâu về dông lốc trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: QMG

Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường quan trắc, dự báo, cảnh báo và tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng thông tin khí tượng thủy văn phục vụ địa phương.

Theo các chuyên gia, vấn đề dự báo, cảnh báo sớm dông lốc là một thách thức hiện nay, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới. Các cơn dông nhiệt chỉ có thể cảnh báo trước khoảng 45 phút đến một giờ, gây thách thức lớn cho việc ứng phó, đòi hỏi phải xây dựng một hệ thống vận hành thông minh, nhanh chóng, thông suốt giữa dự báo, cảnh báo, thông tin và truyền tin.

Để giúp Quảng Ninh có thể tăng cường ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, việc tăng cường cơ sở hạ tầng, trang thiết bị là rất cần thiết. Ngay trong tháng 8, đơn vị này sẽ tăng cường ngay 1-2 trạm đo gió, mưa tại khu vực vịnh Hạ Long hoặc điều chuyển trạm ra đa Xband di động thuộc phạm vi quản lý của Cục về Hạ Long nhằm tăng cường giám sát, theo dõi, cảnh báo dông, lốc, mưa lớn và sét.

Trên cơ sở đó, Cục sẽ triển khai ngay nhóm dự báo chuyên đề riêng về dông lốc trên hai vịnh Hạ Long và Bái Tử Long, nhằm giám sát, theo dõi, cảnh báo dông, lốc, mưa lớn và sét. Theo ông Võ Văn Hòa, Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Bộ, đây sẽ là bản tin chuyên đề riêng biệt để có thể đưa thông tin về cảnh báo chi tiết hơn. Để đảm bảo hiệu quả cao nhất, ông Hòa kiến nghị địa phương quy định rõ hơn khu vực cảnh báo thay vì áp dụng theo địa bàn phường như hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao Sở Xây dựng nghiên cứu áp dụng hệ thống định vị quản lý tàu thuyền, Ban Quản lý Vịnh triển khai hệ thống camera giám sát hoạt động trên vịnh và chia sẻ dữ liệu với cơ quan dự báo. Về lâu dài, tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất nội dung đầu tư hệ thống cảnh báo, quan trắc, để khai thác quản lý và sử dụng phục vụ cho địa phương. Ðồng thời đặt hàng các nhà khoa học có những nghiên cứu chuyên sâu về đặc điểm dông, lốc trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long để có thông tin phục vụ cảnh báo, dự báo tốt nhất.

Nghiên cứu chuyên sâu về dông, lốc và các loại hình thời tiết cực đoan

Theo ông Hoàng Đức Cường, về lâu dài, để tăng cường giám sát, theo dõi các loại hình thời tiết cực đoan, cần khảo sát lắp đặt mới và nâng cấp các điểm quan trắc trên toàn bộ tỉnh hoặc trọng tâm cho khu vực các vịnh, trước mắt Cục Khí tượng Thủy văn đề xuất lắp đặt một radar thời tiết X-band, khoảng 3 trạm khí tượng tự động (AWS) tại Bãi Cháy, Cửa Ông, Tuần Châu, khoảng 5 bộ cảm biến thời tiết lắp trên tàu du lịch để đo gió, áp suất, nhiệt độ, độ ẩm theo thời gian thực.

Đồng thời tăng tần suất cập nhật số liệu Radar từ 5 đến 10 phút/lần, định vị sét từ 5-10 phút/lần, vệ tinh Himawari khoảng 10 phút/lần, cảm biến tàu lên 1 phút/lần. Để lắp đặt hệ thống trạm giám sát, theo dõi thời tiết cực đoan trên địa bàn tỉnh, Cục Khí tượng Thuỷ văn đề nghị có kế hoạch điều tra, khảo sát cụ thể để xác định khối lượng, chủng loại thiết bị, vị trí lắp đặt phù hợp với điều kiện địa hình tự nhiên.

Ông Cường cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ cố gắng triển khai quy hoạch mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia, trong đó có tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, chú trọng hơn đến các khía cạnh đặc thù địa phương, bao gồm thời tiết trên biển, ven biển trong điều kiện thời tiết bình thường và thiên tai nguy hiểm.

Theo ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh sẽ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng xây dựng bản đồ dự báo thời tiết khu vực Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long để công tác dự báo được chi tiết, hiệu quả hơn. Đối với bản tin dự báo chuyên đề dông, lốc, tỉnh Quảng Ninh và Cục Khí tượng Thủy văn sẽ xây dựng kênh, quy trình nhận, phát hành các bản tin, đảm bảo thông tin thông suốt, nhanh nhất đến với người nhận.