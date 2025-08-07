Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Quảng Ninh:

Lắp thiết bị định vị trên tàu du lịch vịnh Hạ Long

Quốc Nam - Hoàng Dương

TPO - Theo đại diện Chi hội Tàu du lịch Hạ Long, trước ngày 15/8, toàn bộ các tàu tham quan trên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh sẽ lắp đặt xong thiết bị liên lạc và định vị hàng hải.

Thông tin được ông Trần Văn Hồng - Chủ tịch Chi hội Tàu du lịch Hạ Long, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh - chia sẻ với PV Tiền Phong về việc nâng cao chất lượng điều hành, phục vụ của đội tàu du lịch nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách khi tham quan vịnh Hạ Long.

“Đây là động thái thể hiện ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách trên vịnh Hạ Long đối với Di sản thiên nhiên thế giới, đảm bảo sự an toàn của du khách khi tham quan vịnh”, ông Hồng nói.

tp-quocnam-z62-4385.jpg
Toàn bộ tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long sẽ được lắp đặt thiết bị định vị. Ảnh: Quốc Nam.

Theo đó, toàn bộ tàu du lịch chạy tuyến tham quan vịnh Hạ Long đều được lắp đặt thiết bị định vị và phải bật thiết bị theo dõi khi bắt đầu rời bến. Hệ thống được đồng bộ với cơ quan quản lý nhà nước để có những thông tin liên lạc, chỉ đạo và thông báo kịp thời, đặc biệt liên quan đến lộ trình và thời tiết trên biển.

Đến thời điểm hiện tại, khoảng 80% số tàu trên vịnh đã lắp đặt xong thiết bị AIS. Toàn bộ các chủ tàu đều cam kết sẽ không cho tàu xuất bến nếu không lắp đặt hay không bật thiết bị theo dõi này. Việc lắp đặt sẽ hoàn thành xong trước ngày 15/8.

“Dự kiến ngày 8/8, chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn cho toàn bộ thuyền trưởng, thủy thủ và người phục vụ trên toàn bộ các tàu du lịch ở Hạ Long thực hành sử dụng thiết bị này”, ông Hồng chia sẻ.

Theo ông Hồng, trước đó ngày 2/8, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã lập đoàn liên ngành đi khảo sát thực trạng hoạt động của thiết bị AIS được lắp đặt trên các tàu du lịch và bổ sung các điểm tránh trú dông bão tạm thời trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long có sự tham gia của Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Chi hội Tàu du lịch Hạ Long, Đài thông tin duyên hải Hòn Gai…

Qua khảo sát, đoàn liên ngành đánh giá, hiện nay tín hiệu AIS trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long do Đài thông tin Duyên hải Hòn Gai quản lý đảm bảo được truyền tín hiệu. Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu quản lý đối với đội tàu du lịch của tỉnh Quảng Ninh cần lắp đặt thêm các trạm trên đảo Ti-Top, núi Bài Thơ.

Việc sử dụng đồng thời 2 hệ thống thông tin liên lạc và định vị đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, đảm bảo xử lý thông tin, ứng cứu kịp thời các tình huống bất lợi khi xảy ra. Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh sẽ tập trung kiểm tra hoạt động của thiết bị thông tin liên lạc đảm bảo hoạt động tốt mới cấp lệnh xuất bến.

Ngoài ra, đoàn liên ngành đã thống nhất lắp đặt bổ sung biển chỉ dẫn các điểm tránh trú dông bão tạm thời trên vịnh Hạ Long gồm 6 điểm: Hoa Cương, Hang Luồn, Hang Trống - Trinh Nữ, Tùng Cuối (Cửa Vạn), Vung Viêng, Cống Đỏ.

Quốc Nam - Hoàng Dương
#tàu du lịch Hạ Long #liên lạc hàng hải #an toàn vịnh Hạ Long #quản lý tàu du lịch #bảo vệ du khách

Xem thêm

Cùng chuyên mục