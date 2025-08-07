Quảng Ninh: Lắp thiết bị định vị trên tàu du lịch vịnh Hạ Long

TPO - Theo đại diện Chi hội Tàu du lịch Hạ Long, trước ngày 15/8, toàn bộ các tàu tham quan trên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh sẽ lắp đặt xong thiết bị liên lạc và định vị hàng hải.

Thông tin được ông Trần Văn Hồng - Chủ tịch Chi hội Tàu du lịch Hạ Long, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh - chia sẻ với PV Tiền Phong về việc nâng cao chất lượng điều hành, phục vụ của đội tàu du lịch nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách khi tham quan vịnh Hạ Long.

“Đây là động thái thể hiện ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách trên vịnh Hạ Long đối với Di sản thiên nhiên thế giới, đảm bảo sự an toàn của du khách khi tham quan vịnh”, ông Hồng nói.

Toàn bộ tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long sẽ được lắp đặt thiết bị định vị. Ảnh: Quốc Nam.

Theo đó, toàn bộ tàu du lịch chạy tuyến tham quan vịnh Hạ Long đều được lắp đặt thiết bị định vị và phải bật thiết bị theo dõi khi bắt đầu rời bến. Hệ thống được đồng bộ với cơ quan quản lý nhà nước để có những thông tin liên lạc, chỉ đạo và thông báo kịp thời, đặc biệt liên quan đến lộ trình và thời tiết trên biển.

Đến thời điểm hiện tại, khoảng 80% số tàu trên vịnh đã lắp đặt xong thiết bị AIS. Toàn bộ các chủ tàu đều cam kết sẽ không cho tàu xuất bến nếu không lắp đặt hay không bật thiết bị theo dõi này. Việc lắp đặt sẽ hoàn thành xong trước ngày 15/8.

“Dự kiến ngày 8/8, chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn cho toàn bộ thuyền trưởng, thủy thủ và người phục vụ trên toàn bộ các tàu du lịch ở Hạ Long thực hành sử dụng thiết bị này”, ông Hồng chia sẻ.

Theo ông Hồng, trước đó ngày 2/8, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã lập đoàn liên ngành đi khảo sát thực trạng hoạt động của thiết bị AIS được lắp đặt trên các tàu du lịch và bổ sung các điểm tránh trú dông bão tạm thời trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long có sự tham gia của Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Chi hội Tàu du lịch Hạ Long, Đài thông tin duyên hải Hòn Gai…

Qua khảo sát, đoàn liên ngành đánh giá, hiện nay tín hiệu AIS trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long do Đài thông tin Duyên hải Hòn Gai quản lý đảm bảo được truyền tín hiệu. Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu quản lý đối với đội tàu du lịch của tỉnh Quảng Ninh cần lắp đặt thêm các trạm trên đảo Ti-Top, núi Bài Thơ.

Việc sử dụng đồng thời 2 hệ thống thông tin liên lạc và định vị đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, đảm bảo xử lý thông tin, ứng cứu kịp thời các tình huống bất lợi khi xảy ra. Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh sẽ tập trung kiểm tra hoạt động của thiết bị thông tin liên lạc đảm bảo hoạt động tốt mới cấp lệnh xuất bến.

Ngoài ra, đoàn liên ngành đã thống nhất lắp đặt bổ sung biển chỉ dẫn các điểm tránh trú dông bão tạm thời trên vịnh Hạ Long gồm 6 điểm: Hoa Cương, Hang Luồn, Hang Trống - Trinh Nữ, Tùng Cuối (Cửa Vạn), Vung Viêng, Cống Đỏ.