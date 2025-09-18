Lốc xoáy làm đắm tàu cá, 4 người rơi xuống biển Cà Mau

TPO - Trên đường về bờ, tàu cá ở Cà Mau bất ngờ gặp lốc xoáy làm chìm, trên tàu có 4 ngư dân. Nhận tin báo, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu vớt thành công 4 thuyền viên và đưa vào bờ an toàn.

Chiều 18/9, Thiếu tá Đỗ Văn Lanh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Đốc (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cứu vớt thành công 4 ngư dân gặp nạn khi tàu bị đắm trên biển.

Quân y Đồn Biên phòng Sông Đốc chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên gặp nạn. Ảnh: Hoàng Tá.

Chiều 18/9, tàu cá CM-06484-TS, do ông Phù Ký Sung (SN 1994, ngụ xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng, đang chạy về bờ bất ngờ gặp lốc xoáy làm đắm tàu nên phát tín hiệu cầu cứu, trên tàu có tất cả 4 thuyền viên.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Sông Đốc lập tức sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi các tàu cá hoạt động trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt các thuyền viên gặp nạn, và điều phương tiện cùng 7 cán bộ, chiến sĩ ra biển tìm kiếm, cứu vớt các thuyền viên gặp nạn.

Sau đó, 1 tàu cá trong khu vực cứu được 1 thuyền viên gặp nạn, 3 ngư dân còn lại được tổ công tác Đồn Biên phòng Sông Đốc tìm thấy sau đó và đưa vào bờ an toàn.

Hiện, 4 ngư dân đều phục hồi sức khỏe.