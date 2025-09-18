Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lốc xoáy làm đắm tàu cá, 4 người rơi xuống biển Cà Mau

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trên đường về bờ, tàu cá ở Cà Mau bất ngờ gặp lốc xoáy làm chìm, trên tàu có 4 ngư dân. Nhận tin báo, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu vớt thành công 4 thuyền viên và đưa vào bờ an toàn.

Chiều 18/9, Thiếu tá Đỗ Văn Lanh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Đốc (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cứu vớt thành công 4 ngư dân gặp nạn khi tàu bị đắm trên biển.

3521591941681983007-1903.jpg
Quân y Đồn Biên phòng Sông Đốc chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên gặp nạn. Ảnh: Hoàng Tá.

Chiều 18/9, tàu cá CM-06484-TS, do ông Phù Ký Sung (SN 1994, ngụ xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng, đang chạy về bờ bất ngờ gặp lốc xoáy làm đắm tàu nên phát tín hiệu cầu cứu, trên tàu có tất cả 4 thuyền viên.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Sông Đốc lập tức sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi các tàu cá hoạt động trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt các thuyền viên gặp nạn, và điều phương tiện cùng 7 cán bộ, chiến sĩ ra biển tìm kiếm, cứu vớt các thuyền viên gặp nạn.

Sau đó, 1 tàu cá trong khu vực cứu được 1 thuyền viên gặp nạn, 3 ngư dân còn lại được tổ công tác Đồn Biên phòng Sông Đốc tìm thấy sau đó và đưa vào bờ an toàn.

Hiện, 4 ngư dân đều phục hồi sức khỏe.

Tân Lộc
#cứu thuyền viên #lốc xoáy #tàu cá #Cà Mau #ngư dân #chìm tàu

Xem thêm

Cùng chuyên mục