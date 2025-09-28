Bão đổ bộ đêm nay với cường độ mạnh, hướng di chuyển bất lợi

TPO - Vào 4h sáng nay (28/9), bão Bualoi chỉ còn cách Đà Nẵng 200km về phía đông với sức mạnh cấp 12, giật cấp 15. Dự báo hôm nay, bão di chuyển dọc theo các tỉnh miền Trung trước khi đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh đêm nay. Hướng di chuyển này khiến vùng chịu tác động gió mạnh của bão rất rộng lớn, từ Đà Nẵng đến Quảng Ninh.

Bão tiếp tục mạnh thêm

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây cơn bão, mưa lớn đã bao trùm miền Trung từ ngày hôm nay, tập trung ở Thanh Hoá đến Quảng Ngãi.

Dự báo hôm nay, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, vẫn duy trì tốc độ lên tới 30km/h (gấp đôi tốc độ một cơn bão thông thường), di chuyển dọc theo bờ biển các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 16h chiều nay, vùng tâm bão trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị với cường độ mạnh cấp 12- 13, giật cấp 16.

Trong tối và đêm nay, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ chậm lại, khoảng 25-30km, đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh, cường độ thời điểm đổ bộ khoảng cấp 10-11, giật cấp 13, 14.

Đến 4h sáng 29/9, khi vào sâu đất liền Thanh Hoá - Hà Tĩnh, bão mạnh khoảng cấp 9-10, giật cấp 13.

Bão Bualoi có hướng di chuyển rất bất lợi.

Trong ngày 29/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ chậm lại còn 20-25km/h, đi sâu vào đất liền nước ta, sau đó sang khu vực Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 16 giờ ngày 29/9, tâm vùng áp thấp nằm sâu trên khu vực Thượng Lào với cường độ dưới cấp 6.

Vùng đổ bộ của bão Bualoi khá trùng với vùng đổ bộ của bão Kajiki vào cuối tháng 8. Như vậy, chỉ trong vòng một tháng, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh hứng chịu 2 cơn bão rất mạnh đổ bộ.

Vùng gió mạnh, mưa lớn rất rộng

Do hướng di chuyển dọc theo bờ biển, vùng gió mạnh trên cấp 6 do bão gây ra rất rộng, kéo dài từ Đà Nẵng đến Quảng Ninh. Trong đó từ sáng nay, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ trưa 28/9, trên đất liền Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14. Từ chiều 28/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Về mưa lớn, vùng mưa bao trùm từ Quảng Ngãi đến miền Bắc. Cụ thể, từ sáng 28/9 đến ngày 29/9, Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 600mm. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi thời gian này có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 300mm, có nơi trên 400mm.

Bão Bualoi gây mưa lớn, ngập sâu ở Đà Nẵng từ hôm qua (27/9). Ảnh: Nguyễn Thành.

Tại vùng đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ (Hoà Bình cũ), mưa bắt đầu từ chiều 28/9 đến đêm 29/9 với lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 500mm, các khu vực khác ở Bắc Bộ lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 350mm.

Ngày 30/9, mưa lớn còn tiếp tục ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An với lượng mưa phổ biến 20 - 50mm, có nơi trên 100mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh, ngày và đêm 28/9, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 20 - 40mm, cục bộ có mưa to trên 100mm.

Trên biển, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) hôm nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Ngoài ra, vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5- 1,5m, riêng Nam Thanh Hóa tới Bắc Hà Tĩnh cao 1-1,5m. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông vào tối và đêm 28/9.

Bão Bualoi hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines, càn quét khu vực miền Trung nước này vào ngày 26/9, khiến 19 người thiệt mạng, hàng trăm ngàn người phải sơ tán.

Đây được nhận định là cơn bão nguy hiểm nhất tác động đến nước ta từ đầu năm với nguy cơ đa thiên tai sau khi bão đổ bộ, gồm mưa lớn, gió giật mạnh, ngập lụt, lũ lụt, sạt lở đất và lũ quét.