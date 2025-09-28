Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hơn 200 người 'vá đê biển' phòng chống bão Bualoi

Hoài Nam

TPO - Trước sự xuống cấp của tuyến đê Hội Thống, để ứng phó với bão số 10, UBND xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã huy động hơn 200 người cùng gia cố nhằm bảo vệ cho 600 hộ dân sinh sống bên trong.

3156197808356451249.jpg
Chiều 27/9, UBND xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã huy động hơn 200 người thuộc các lực lượng quân đội, công an, cảnh sát biển và người dân địa phương khẩn trương dùng đá hộc, cát sỏi… gia cố các điểm bị sạt lở tại tuyến đê Hội Thống trước khi bão Bualoi đổ bộ.
555588752-122130566390927962-1690622524044376238-n.jpg
Tuyến đê Hội Thống có vai trò quan trọng, bảo vệ cho hơn 600 hộ dân sinh sống phía bên trong. Trước dự báo ảnh hưởng lớn do bão số 10, hơn 200 người đã cùng tham gia "vá" lại tuyến đê trước giờ bão vào đất liền.
555067070-122130566522927962-2982469409502565045-n.jpg
Ông Trần Quỳnh Thao - Chủ tịch UBND xã Đan Hải, cho biết, sau bão số 5 vừa qua, tuyến đê Hội Thống đoạn qua 2 thôn Tân Ninh Châu và Hải Phong có nhiều điểm sạt lở rất nghiêm trọng, nguy cơ biển xâm thực vào đất liền.
555535896-122130566048927962-4715762748155625201-n.jpg
"Trước dự báo bão số 10 có cường độ rất mạnh﻿, chính quyền xã đã huy động hơn 200 người cùng máy móc để gia cố các điểm xung yếu trên tuyến đê, nhằm hạn chế tình trạng xâm thực từ biển. Dự kiến công tác hộ đê biển sẽ hoàn thành trong sáng mai", ông Thao nói.
555380482-122130566360927962-7543177857593810621-n.jpg
Người dân cùng ngành chức năng đã tham gia vận chuyển hơn 400 khối đá, 200 khối cát cùng nhiều cọc tre để gia cố đoạn bờ biển khoảng 250m bị sạt lở. Ngoài ra, còn sử dụng một số máy đào hỗ trợ công tác đóng cọc gia cố.
3156197808356451249-2.jpg
cc3428cb880b02555b1a.jpg
Đoàn thanh niên xã Đan Hải cũng đến tham gia hỗ trợ gia cố lại những vị trí bị sạt lở.
555501216-122130566234927962-4956172516343204459-n-2.jpg
Cũng theo chính quyền địa phương, xã cũng đã lên phương án sơ tán khoảng 1.200 hộ dân ở vùng nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập úng đến nơi trú ẩn an toàn trước bão số 10﻿. Việc di dời người dân sẽ hoàn thành trong sáng ngày mai 28/9.
555535188-122130566096927962-704348924484551849-n.jpg
556029107-122130566432927962-363114738420541400-n.jpg
Các công tác gia cố lại tuyến đê đang gấp rút được thực hiện. Trong ngày 27/9, để phòng chống bão số 10, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên tích cực hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, kê cao tài sản. Cùng ngày, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có chỉ đạo tập trung cao nhất cho công tác phòng chống bão số 10 nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #đê Xuân Hội #đê Hội Thống #bão Bualoi #bão só 10 #vá đê #gia cố đê chống bão

