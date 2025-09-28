Hơn 200 người 'vá đê biển' phòng chống bão Bualoi

TPO - Trước sự xuống cấp của tuyến đê Hội Thống, để ứng phó với bão số 10, UBND xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã huy động hơn 200 người cùng gia cố nhằm bảo vệ cho 600 hộ dân sinh sống bên trong.