Hơn 200 người 'vá đê biển' phòng chống bão Bualoi

TPO - Trước sự xuống cấp của tuyến đê Hội Thống, để ứng phó với bão số 10, UBND xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã huy động hơn 200 người cùng gia cố nhằm bảo vệ cho 600 hộ dân sinh sống bên trong.
Đoàn thanh niên xã Đan Hải cũng đến tham gia hỗ trợ gia cố lại những vị trí bị sạt lở.
Các công tác gia cố lại tuyến đê đang gấp rút được thực hiện. Trong ngày 27/9, để phòng chống bão số 10, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên tích cực hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, kê cao tài sản. Cùng ngày, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có chỉ đạo tập trung cao nhất cho công tác phòng chống bão số 10 nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.