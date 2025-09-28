Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội có thể mưa trên 350mm, nguy cơ ngập lụt diện rộng

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mưa bắt đầu ở Hà Nội từ chiều tối 28/9, có thể kéo dài đến chiều tối ngày 30/9, khu vực trung tâm và phía tây, phía nam thành phố có thể mưa to 250-350mm, nguy cơ tái diễn ngập lụt như ngày 25-26/8, do hoàn lưu bão số 5 gây ra.

Vào 7h sáng 28/9, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 130km về phía đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 350km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo trong ngày hôm nay, bão di chuyển song song với vùng bờ biển Đà Nẵng đến Nghệ An, sau đó đổ bộ đất liền Thanh Hoá – Hà Tĩnh vào đêm nay với cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14.

Dù không nằm trong vùng đổ bộ, miền Bắc vẫn hứng chịu tác động mạnh của bão Bualoi, đặc biệt là mưa lớn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều 28/9 đến đêm 29/9, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm, các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biển 100-200mm, có nơi mưa trên 350mm.

mua-hanoi-duc-nguyen.jpg
Hà Nội có thể hứng chịu mưa trên 350mm do bão số 10, nguy cơ ngập úng. Ảnh minh hoạ: Đức Nguyễn.

Ngày 30/9, miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Tại Hà Nội, từ đêm 28 và sáng ngày 29/9 có gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6. Từ chiều tối 28/9 đến chiều tối ngày 30/9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa ở khu vực phía bắc thành phố từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực trung tâm, phía tây và phía nam thành phố, mưa từ 150-250mm, có nơi trên 350mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể làm hệ thống thoát nước quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc.

Trước đó, từ 25 - 26/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 (bão Kajiki - đổ bộ khu vực Thanh Hoá – Hà Tĩnh), Hà Nội đã hứng chịu một đợt mưa bão rất lớn, có nơi mưa trên 300mm chỉ trong một ngày, gây ra tình trạng ngập úng diện rộng trên khắp thành phố, ảnh hưởng đến nghiêm trọng đến sinh hoạt, giao thông đi lại của người dân.

Nguyễn Hoài
#thời tiết Hà Nội #bão Bualoi #bão số 10 năm 2025

