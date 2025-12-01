Rau trái về TPHCM tăng dần, nhiều loại chỉ 10.000 đồng/kg

TPO - Sau những ngày TPHCM khan hiếm rau củ, giá tăng do nhiều địa phương chuyên cung ứng rau cho thành phố bị thiệt hại vụ mùa vì mưa lũ, thì hiện nay lượng rau củ về TPHCM đã tăng trở lại, giá giảm; thậm chí có loại chỉ còn 10.000 đồng/kg.

Ngày 1/12, ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống như An Dương Vương, Bà Chiểu, Hòa Hưng, Nguyễn Tri Phương… giá rau củ đã giảm nhiệt khá nhiều so với một tuần trước đó.

Rau củ tại TPHCM phong phú hơn, giá giảm so với hồi tháng 11

Tại chợ An Dương Vương (phường Bình Phú, TPHCM), nhiều xe đẩy bán rau củ đã rao giá dưa leo, bắp cải, chuối… chỉ còn 10.000 đồng/kg. “Hồi tuần trước, dưa leo có giá 25.000 – 30.000 đồng/kg, hàng không đẹp mà số lượng cũng ít. Hôm nay tôi đi lấy hàng từ thương lái, thấy giá giảm nhiều rồi nên mình cũng chủ động giảm giá để người dân dễ lựa chọn” – ông Thành, tiểu thương bán rau củ nói.

Theo quan sát, các loại rau củ tuy đã giảm nhiệt, trung bình từ 20.000 – 50.000 đồng/kg, như cà chua 25.000 đồng/kg, xà lách 50.000 đồng/kg/, rau muống 30.000 đồng/kg…

Cà chua 25.000 đồng/kg có quả nhỏ, xanh chứ không mọng đỏ như trước

“Rau không còn nhảy vọt gần cả trăm nghìn đồng mỗi ký nhưng nhìn chung các loại rau củ có giá mềm bán tại các chợ cóc, vỉa hè đều là hàng dạt. Như cà chua 25.000 đồng/kg thì quả nhỏ, xanh; trong khi cà chua loại 1 ở siêu thị giá vẫn trên 50.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá rau củ giảm từng ngày là cũng mừng rồi” – chị Hiền, ngụ phường An Lạc cho biết.

Thông tin từ Công ty quản lý chợ đầu mối Thủ Đức cho biết đêm 30/11 rạng sáng 1/12, lượng rau củ về chợ là 1.548 tấn, tăng 34 tấn so với hôm trước. Các loại bầu, dưa leo, khổ qua, ngò rí hàng về nhiều, giá bình quân giảm từ 1.000 – 10.000 đồng/kg so với phiên hôm trước.

Nguồn cung rau củ về chợ đầu mối tăng từng ngày

Theo đó, dưa leo còn 17.000 đồng/kg, bầu 14.000 đồng/kg, khổ qua 25.000 đồng/kg, ngò rí 60.000 đồng/kg...

Trái cây ở chợ đầu mối cũng có nhiều mặt hàng có giá dưới 20.000 đồng/kg như: cam sành 8.000 đồng/kg, đu đủ 14.000 đồng/kg, nhãn Huế 17.000 đồng/kg, dưa hấu 16.000 – 17.000 đồng/kg.

Trong khi đó, nguồn cung rau củ ở các hệ thống bán lẻ rất dồi dào, giá cả ổn định và có nhiều chương trình khuyến mãi hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm.

Rau củ ở siêu thị có giá ổn định hơn, nhiều chương trình khuyến mãi

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương TPHCM, thời gian qua, giá nhiều mặt hàng nông sản tăng mạnh do thời tiết cực đoan.

Miền Tây Nam Bộ ngập sâu làm giảm diện tích gieo trồng; miền Trung mưa lớn gây hư hại nhiều diện tích rau ăn lá; khu vực Đà Lạt xảy ra sạt lở đèo khiến giao thông chia cắt, rau ôn đới không thể vận chuyển kịp; trong khi miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh khiến sản lượng rau củ dự báo tiếp tục giảm.

Theo ông Hùng, TPHCM với quy mô dân số 14 triệu người từ tháng 7/2025, chịu áp lực cung ứng rất lớn trong bối cảnh sản lượng từ nhiều vùng giảm mạnh.

Hàng quán cũng "thở phào" khi rau giảm giá

Tuy vậy, nhờ chương trình bình ổn thị trường và sự tham gia của các doanh nghiệp đạt “tick xanh trách nhiệm”, tình trạng khan hiếm hàng không trở nên quá nghiêm trọng. Các doanh nghiệp vẫn duy trì lượng hàng tối thiểu, thậm chí tăng cường nguồn cung trong thời điểm khó khăn nhất để bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cuối năm.