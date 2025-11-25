Người lao động chật vật giữa những ngày rau tăng giá

TPO - Những ngày tháng 11, khi mưa lũ liên tục gây thiệt hại ở các vùng cung cấp nông sản phía Nam và Tây Nguyên, thị trường rau ở TPHCM biến động mạnh. Rau củ khan hiếm, giá cả đồng loạt tăng khiến bữa ăn của công nhân, người lao động thêm chật vật.

Vừa tan ca, chị Bích Liên (38 tuổi, quê An Giang), công nhân một công ty thủy sản ở TPHCM, tranh thủ ghé chợ nhỏ ven đường để mua ít rau củ cho bữa tối. Chợ công nhân vốn quen thuộc, giá cả trước nay “dễ thở”, vậy mà cũng tăng giá từng ngày.

“Giá rau tăng cao quá, tôi phải mua ít lại. Hôm qua đã ăn rau rồi thì nay thôi, đổi qua mấy loại củ rẻ hơn”, chị Liên cười buồn.

Chị Bích Liên dè xẻn, mua rau ít lại từ khi mặt hàng này tăng giá chóng mặt

Chị kể, chỉ trong ba tuần, nhiều loại rau tăng gấp đôi. Mớ rau muống, quả bầu trái bí trước chỉ 8.000 – 10.000 đồng/kg, nay lên hơn 30.000 – 40.000 đồng/kg. Hành ngò, cải xanh, các loại rau ăn lá hàng ngày đều vọt giá, có loại lên cả trăm nghìn đồng/kg. “Ngày trước 100.000 đồng đủ bữa cho cả nhà, giờ phải 120.000 – 130.000 đồng mà vẫn thiếu trước hụt sau” - chị Liên nói, giọng buồn tênh.

Nữ công nhân tâm sự, hai vợ chồng thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng nhưng chi phí thuê trọ, nuôi ba con ăn học gần như ngốn trọn. Cuối năm, vật giá tăng theo mưa bão, chị chỉ mong thời tiết sớm ổn định để giá rau nhanh chóng “hạ nhiệt”.

Chị Ngọc (quê Quảng Nam), công nhân với hơn 20 năm làm việc tại Công ty Pouyuen đang trải qua những ngày “thắt lưng buộc bụng”. Chồng đau ốm, chị Ngọc trở thành trụ cột gia đình. Đồng lương hơn 10 triệu đồng/tháng của chị vừa dành lo chi phí nhà trọ, tiền thuốc, bữa ăn. Mỗi tháng chị còn vẫn gửi về quê cho mẹ già thuốc thang.

Vài cọng hành ngò trước tiểu thương còn "cho không", nay bán với giá 5.000 đồng

“Quê tôi cũng đang ngập lụt, làm việc ở TPHCM mà lòng nóng như lửa. Gọi điện thoại về quê, người nhà bảo gia đình bình an giúp tôi yên tâm phần nào” – chị Ngọc cho biết.

Nhắc đến chuyện giá cả nhiều mặt hàng tăng cao do mưa lũ, chị Ngọc nén tiếng thở dài. Chị nói, giá rau lên thì mình ăn ít lại, chờ qua giai đoạn khó khăn rồi tính tiếp chứ cũng không còn cách nào khác. Mấy hôm nay, món chính trong gia đình chị Ngọc vẫn là đậu hủ, cá khô…

Tại khu nhà trọ ở phường Tân Tạo, chị Trần Thị Cẩm Nhung (35 tuổi, quê An Giang), công nhân gia công giày cầm trên tay vài cọng hành ngò đã héo, mua với giá 5.000 đồng và ba quả dưa leo giá 15.000 đồng. “Giá cao quá nhưng vẫn phải ráng mua. Không có rau thì bữa ăn tội nghiệp lắm” - chị Nhung nói.

Cà chua ở siêu thị sau khi giảm giá còn tới 49.900 đồng/kg

Theo lời chị Nhung, chi phí ăn uống của cả gia đình bốn người trước đây khoảng 200.000 đồng/ngày, nay tăng lên gần 300.000 đồng. “Lương tháng chỉ vừa đủ tiền ăn. Dù tiết kiệm cỡ nào, rau vẫn phải có mà rau giờ mắc hơn thịt” - chị Nhung bộc bạch.

Giá rau tăng không chỉ làm bữa cơm gia đình chao đảo mà còn kéo theo chi phí của hàng loạt quán ăn bình dân. Anh Hùng, tài xế công nghệ cho biết: “Hủ tiếu, phở, bún… đều tăng thêm 2.000 – 3.000 đồng. Tôi tưởng chỉ thịt cá tăng mới bị đẩy giá, giờ rau tăng mà món ăn cũng tăng theo”.

Tiểu thương sợ ế, sợ rau xấu nên không dám nhập nhiều. Người bán cầm chừng, người mua nâng lên đặt xuống, ăn uống tiết kiệm từng bữa. “Trước kia, đến chiều tối rau vẫn còn ê hề, nay mới giữa trưa nhiều quầy sạp đã sạch trơn. Mâm cơm nhà tôi dạo này “nghèo” đi thấy rõ, rau xanh trở thành món xa xỉ” – chị Thương (ngụ phường Thủ Đức) trải lòng.

Rau củ giờ trở thành món "xa xỉ" với nhiều gia đình công nhân, người lao động TPHCM

Ở nhiều quán cơm tấm, khoanh cà chua trang trí trước đây đã biến mất. Quán bánh xèo vốn nổi tiếng với rổ rau đầy ắp thì nay chỉ còn một ít cho đủ vị. Chủ quán tâm sự: “Rau mua vào tăng quá, chúng tôi không dám tăng giá mạnh vì sợ mất khách. Mỗi lần khách xin thêm rau mình cũng chỉ dám cho thêm ít chứ không thoải mái như trước được. Rau tăng giá, chi phí vận chuyển cũng tăng thành ra lời lãi chẳng còn bao nhiêu” – ông Bình, chủ quán bún bò, hủ tiếu trên đường Phan Xích Long (phường Cầu Kiệu) cho biết.

Đà Lạt – nơi cung cấp đến 90% rau xanh cho TPHCM bị gián đoạn do mưa lớn và sạt lở nhiều tuyến đường huyết mạch. Đây là nguyên nhân khiến cho giá cả rau củ tại TPHCM tăng nóng trong những ngày qua. Nông dân lao đao vì mất mùa, còn người lao động ở thành phố lại oằn mình vì giá cả leo thang.

Trong căn phòng trọ nhỏ, giữa những bữa cơm ngày một đạm bạc, nhiều công nhân chỉ mong thời tiết sớm thuận hòa để giá rau trở lại bình thường. Bởi với họ, từng bó rau, từng mớ hành ngò không chỉ là thực phẩm mà còn là nỗi lo cơm áo cứ dài thêm mỗi ngày.