Rau xanh ở TPHCM nơi tăng giá, nơi giảm sâu

TPO - Tại nhiều chợ lẻ ở TPHCM, giá rau xanh đã tăng thêm từ 5.000 – 10.000 đồng/kg, thậm chí có nơi khan hàng. Trong khi đó, ở chợ đầu mối và hệ thống siêu thị, giá rau củ vẫn ổn định, có mặt hàng còn giảm đến 50%.

Nguồn rau miền Trung đứt gãy

Ngày 2/11, tại quầy hàng chuyên rau củ miền Trung trên đường Lê Văn Quới (phường Bình Hưng Hòa), bà Châu (tiểu thương) cho biết, nhiều loại rau như hẹ, xà lách, ớt hiểm… bị đứt nguồn cung gần một tuần nay nên phải thay thế bằng rau củ Đà Lạt.

“Rau của tôi trước đây chủ yếu lấy từ Hội An. Ảnh hưởng từ hai cơn bão số 10 và 11 vừa qua khiến nhà vườn hư hại gần như toàn bộ diện tích rau. Tôi phải chuyển sang lấy hàng từ Tây Ninh, Đà Lạt để bán tạm” – bà Châu nói.

Rau ở chợ truyền thống hiện đến từ Lâm Đồng, miền Tây, Tây Ninh, Bình Phước là chủ yếu

Tại chợ Bà Hoa (phường Bảy Hiền) – nơi được xem là “vựa rau miền Trung” của người xa quê tại TPHCM, tiểu thương cũng cho biết, nguồn rau xanh ở quê rất khan hiếm và gần như đứt hoàn toàn. Một số quầy tạm nghỉ do không có hàng, số khác nhập rau từ các địa phương khác để cầm cự.

Chị Nguyễn Hiền (38 tuổi, ngụ phường Bàn Cờ), chủ quán bánh xèo miền Trung thở dài vì mấy hôm nay phải tạm ngừng bán. “Khách ăn bánh xèo là mê cái vị rau miền Trung như hẹ hoa, xà lách mỡ, giá cát…. Giờ không có rau, tôi cũng đóng cửa nghỉ bán, chứ khách đến ăn mà không đúng vị cũng chẳng quay lại” – chị Hiền nói.

Các loại rau từ miền Trung như Hội An, Quảng Ngãi gần như vắng bóng tại chợ

Không chỉ nguồn cung rau miền Trung bị gián đoạn, tại nhiều chợ lẻ ở TPHCM, giá rau xanh cũng tăng mạnh từ 5.000 – 10.000 đồng/kg. Cụ thể, cà chua Đà Lạt tăng lên 33.000 đồng/kg, dưa leo 22.000 đồng/kg, cải ngọt 20.000 đồng/kg, rau muống 35.000 đồng/kg, rau dền 40.000 đồng/kg.

“Rau tăng giá hơn tuần nay rồi. Nhiều vườn rau bị ngập úng do mưa lũ, mai mốt có khi không còn rau để bán” - bà Hương, tiểu thương bán rau ở chợ An Dương Vương (phường An Lạc) lo lắng.

Chợ đầu mối ổn định, siêu thị giảm giá mạnh

Trái với chợ truyền thống, tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, giá rau củ vẫn ổn định. Một số loại chỉ tăng nhẹ 1.000 – 2.000 đồng/kg, như bầu 18.000 đồng/kg, cà chua Đà Lạt 34.000 đồng/kg, trong khi cải ngọt giảm còn 15.000 đồng/kg, đậu cô-ve còn 28.000 đồng/kg.

Rau củ tại chợ đầu mối nguồn cung ổn định, giá không biến động nhiều

Lý giải về giá không biến động nhiều trong giai đoạn này, đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho biết, nguồn rau cung ứng cho chợ chủ yếu từ các tỉnh Lâm Đồng, miền Tây, Tây Ninh, Bình Phước là những khu vực ít bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Vì vậy giá cả vẫn ổn định.

Theo vị này, vào những ngày mưa bão, người bán ở chợ truyền thống thường giảm lượng hàng nhập từ chợ đầu mối do đi lại khó khăn. Nguồn cung giảm mà nhu cầu vẫn ổn định dẫn đến giá bán lẻ tăng.

Tại hệ thống siêu thị, nhiều mặt hàng rau củ không chỉ giữ giá mà còn giảm mạnh. Tại Bách Hóa Xanh, rau ăn lá được áp dụng chương trình “mua 1 tặng 1”, giảm giá 40 – 50%.

Trong khi đó, hệ thống phân phối hiện đại đảm bảo không thiếu hàng, giá không tăng thậm chí còn khuyến mãi tới 50%

Saigon Co.op triển khai chương trình tri ân khách hàng lớn nhất trong năm đến 19/11, với hơn 5.000 sản phẩm giảm giá đến 50%, tập trung nhóm hàng thiết yếu. Thực phẩm tươi sống giảm 35%, nhiều loại rau an toàn VietGAP, GlobalGAP áp dụng mua 1 tặng 1 hoặc đồng giá 9.900 đồng như cải ngọt, rau muống, nấm kim châm, bắp cải tím, cải xanh.

Theo Saigon Co.op, nhóm hàng giảm giá đều có nguồn gốc rõ ràng, đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, nhãn hàng riêng hoặc tick xanh trách nhiệm được kiểm soát từ nguyên liệu đến quy trình sản xuất.

Không chỉ rau xanh, các loại thịt, cá... cũng được siêu thị chủ động nguồn hàng từ sớm

Đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết, ngay từ đầu tháng 10, hệ thống này đã tăng sản lượng hàng tươi sống lên 300%, trong đó rau củ là mặt hàng chủ lực từ các nông trại Đà Lạt, Mộc Châu. Ngoài ra, đơn vị còn dự trữ đủ thịt heo, gà, bò, cá… để đảm bảo nguồn cung thực phẩm kịp thời trong mọi điều kiện thời tiết.

Đại diện các siêu thị cho biết, yếu tố giúp họ giữ giá là do chủ động nguồn hàng từ nông trại liên kết, hợp đồng dài hạn, kiểm soát chất lượng và vận chuyển lạnh khép kín. Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên chọn sản phẩm có chứng nhận, nguồn gốc rõ ràng, nên hàng đạt chuẩn an toàn luôn được tiêu thụ ổn định, dù thị trường bên ngoài biến động.

Theo các chuyên gia thị trường, thời tiết cực đoan và mưa bão dồn dập đang làm đứt gãy chuỗi cung ứng ngắn từ nông trại tới chợ, khiến giá lẻ tăng cục bộ. Trong khi đó, kênh bán lẻ hiện đại có hợp đồng cung ứng dài hạn, quy mô lớn nên ổn định hơn.