Huế ngập lụt chưa từng thấy từ đầu mùa mưa bão

TPO - Sau nhiều ngày mưa to liên tục, các hồ chứa phía thượng nguồn đồng loạt tăng lưu lượng xả nước, nhiều nơi tại TP Huế bắt đầu đối mặt trận lũ lụt lớn nhất, trên diện rộng, kể từ đầu mùa mưa bão năm nay.

Sáng sớm 27/10, hệ thống còi cảnh báo lũ lụt hú vang tại khu hành chính tập trung TP Huế và các vùng xảy ra thiên tai. Nước lũ lên nhanh trên các sông lớn, tràn vào khu dân cư. Nhiều tuyến đường nội thị và tại các xã, phường xa trung tâm thành phố đều ngập chìm trong lũ.

TP Huế đối mặt trận lũ lớn nhất kể từ đầu mùa mưa bão năm nay.

Ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn có hàng chục tuyến đường ngập sâu trong lũ, tập trung ở các xã, phường thấp trũng như Phong Dinh, Hóa Châu, Quảng Điền, Đan Điền, Dương Nỗ... Các tuyến nội thị cũng bị ngập sâu từ 05,5 đến trên 1m như Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Công Trứ, Văn Tiến Dũng, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh...

VIDEO: Ngập lụt bủa vây nhiều khu dân cư tại Huế, đường biến thành sông.

Nhờ được cảnh báo sớm trên hệ thống Hue-S và mạng lưới truyền thông ứng phó thiên tai của thành phố, nên từ chiều 26/10, người dân đã chủ động di chuyển, kê kích tài sản, lương thực, đồ gia dụng lên cao. Hàng nghìn ô tô đã được di chuyển các khu vực cao như công viên khu hành chính tập trung, khu đô thị mới Phú Xuân (phường Vỹ Dạ), đường Điện Biên Phủ, Phan Bội Châu... để tránh ngập lụt.

Tuyến đường Sông Như Ý (phường An Cựu) bị ngập trong lũ.

Từ chiều 26/10 phường Phú Bài đã chủ động sơ tán hơn 30 hộ dân ven sông Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương) đến nơi an toàn. Trong sáng nay, chính quyền các phường có nhiều khu vực thấp trũng tiếp tục rà soát để di dời dân đến nơi an toàn, trong đó đặc biệt chú ý đến những hộ neo đơn, người già, phụ nữ mang thai...

Trong sáng 27/10, trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Nước chảy xiết trên mặt đường, gây nguy hiểm đi lại.

Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và pháp luật nếu để xảy ra thiệt hại do thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành.

Một nhà dân tại An Cựu bị ngập sâu.

UBND các xã, phường khẩn trương hỗ trợ sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn theo phương án đã được phê duyệt…; triển khai các phương án ứng phó lũ, ngập lụt, sạt lở đất; nghiêm cấm người dân và phương tiện di chuyển trên sông, hồ, kênh khi không bảo đảm an toàn. Đồng thời, các địa phương cần rà soát dự trữ vật tư, hàng hóa thiết yếu, đặc biệt tại khu vực thường xuyên bị chia cắt khi mưa lũ lớn.

Phương tiện thi công cầu đường bị lũ uy hiếp.

Các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải trực ban 24/24, vận hành hồ chứa đúng quy trình được Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Huế phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố và các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, chủ động ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự TP và Sở Nông nghiệp – Môi trường, đảm bảo thông tin thông suốt, xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

Theo cơ quan Khí tượng thủy văn TP Huế, từ đêm 25/10 đến sáng 27/10, trên địa bàn có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 250–450mm; một số nơi mưa đặc biệt lớn như Đỉnh Bạch Mã 1.426mm, Khe Tre 700mm, Hương Sơn 589mm, Thượng Quảng 585mm, Hương Phú 574mm. Lượng mưa giờ lớn nhất ghi nhận tại trạm Nam Đông đạt 104,6mm/giờ trong khoảng thời gian từ 0h đến 1h sáng 27/10. Dự báo từ ngày 27 đến 29/10, TP Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to với tổng lượng phổ biến 250–500mm, có nơi trên 700mm. Mực nước trên các sông, đặc biệt là sông Hương và sông Bồ, vượt mức báo động III, nguy cơ ngập lụt sâu và sạt lở đất ở nhiều khu vực.

Hình ảnh ngập lụt bủa vây nhiều khu dân cư tại Huế: