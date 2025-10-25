TPHCM: Cuộc sống người dân Thanh Đa đảo lộn vì mưa lớn và triều cường

TPO - Sau sự cố sụp tường chắn sóng tại KDL Bình Quới 2 (phường Bình Quới, TP.HCM) tối 24/10, đến trưa 25/10, nước vẫn chưa rút hết, nhiều tuyến hẻm xung quanh bị ngập, khiến sinh hoạt và kinh doanh của người dân bị đảo lộn hoàn toàn.
Lực lượng chức năng bố trí nhiều trạm bơm để hỗ trợ người dân thoát nước, khắc phục ngập úng.
Bà Phương tranh thủ ăn tạm cơm nguội trong lúc chờ người thân chạy máy bơm hút nước. “Từ tối qua đến giờ cúp điện, nước tràn vào nhà, không ngủ được, phải thức trắng. May có mấy đứa cháu đến phụ kê tủ lạnh, máy giặt lên cao, chứ không là hư hết rồi”, bà Phương chia sẻ.
Đồ đạc trong nhà ngổn ngang, rác từ ngoài đường theo nước tràn vào. Người dân mong nước sớm rút để dọn dẹp, ổn định sinh hoạt trở lại.
Nhân viên KDL đang “giải cứu” chiếc lu, đồ đạc sinh hoạt... bị trôi theo nước.
Hoạt động kinh doanh của nhiều hộ dân bị đình trệ do ngập nước và khó khăn trong sinh hoạt.