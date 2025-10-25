Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPHCM: Cuộc sống người dân Thanh Đa đảo lộn vì mưa lớn và triều cường

Phạm Nguyễn

TPO - Sau sự cố sụp tường chắn sóng tại KDL Bình Quới 2 (phường Bình Quới, TP.HCM) tối 24/10, đến trưa 25/10, nước vẫn chưa rút hết, nhiều tuyến hẻm xung quanh bị ngập, khiến sinh hoạt và kinh doanh của người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

VIDEO: Cuộc sống người dân Thanh Đa đảo lộn vì mưa lớn và triều cường.
tp-ld-1-30.jpg
Tối 24/10, triều cường vượt đỉnh khiến khu bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM) ngập sâu. Một đoạn kè chống triều tại khu du lịch Bình Quới 2 bị sạt, lực lượng cơ sở cùng người dân phải xuyên đêm gia cố, chống ngập.
tp-ld-1-43.jpg
Đến trưa nay (25/10), một số khu vực trên bán đảo Thanh Đa vẫn còn ngập sâu, nước rút chậm khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.
tp-ld-1-50.jpg
tp-ld-1-42.jpg
Lực lượng chức năng bố trí nhiều trạm bơm để hỗ trợ người dân thoát nước, khắc phục ngập úng.
tp-ld-1-71.jpg
Bà Hải (bên phải) cho biết, gần 20 năm sinh sống tại đây nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh ngập sâu như lần này. “Đồ đạc nhà tôi ướt hết, cuộc sống bị đảo lộn, tôi tát nước, dọn dẹp liên tục", bà Hải nói thêm.
tp-ld-1-69.jpg
tp-ld-1-67.jpg
Bà Phương tranh thủ ăn tạm cơm nguội trong lúc chờ người thân chạy máy bơm hút nước. “Từ tối qua đến giờ cúp điện, nước tràn vào nhà, không ngủ được, phải thức trắng. May có mấy đứa cháu đến phụ kê tủ lạnh, máy giặt lên cao, chứ không là hư hết rồi”, bà Phương chia sẻ.
tp-ld-1-70.jpg
Trong nhà bà Phương, nước vẫn ngập tới đầu gối, việc đi lại hết sức khó khăn.
tp-ld-1-66.jpg
tp-ld-1-62.jpg
tp-ld-1-63.jpg
tp-ld-1-64.jpg
tp-ld-1-65.jpg
Đồ đạc trong nhà ngổn ngang, rác từ ngoài đường theo nước tràn vào. Người dân mong nước sớm rút để dọn dẹp, ổn định sinh hoạt trở lại.
tp-ld-1-57.jpg
Tại KDL Bình Quới 2, nhân viên đang thu gom các vật dụng bị trôi, một số người trực tiếp xuống nước kiểm tra và sửa máy bơm để tiếp tục công tác tháo nước.
tp-ld-1-61.jpg
tp-ld-1-51.jpg
Nhân viên KDL đang “giải cứu” chiếc lu, đồ đạc sinh hoạt... bị trôi theo nước.
tp-ld-1-60.jpg
tp-ld-1-56.jpg
tp-ld-1-45.jpg
Hoạt động kinh doanh của nhiều hộ dân bị đình trệ do ngập nước và khó khăn trong sinh hoạt.
tp-ld-1-44.jpg
Đồ đạc tại các cửa hàng được buộc chặt để tránh trôi theo nước, đồng thời hạn chế hư hỏng.
tp-ld-1-48.jpg
Một hộ kinh doanh treo bảng tạm ngưng hoạt động để tháo nước.
tp-ld-1-59.jpg
Theo UBND phường Bình Quới, trận triều cường tối 24/10 không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hỏng nhiều đồ đạc, thiết bị điện tử, một số hồ nuôi cá bị tràn ra ngoài. Số lượng cụ thể đang được cơ quan chức năng thống kê.
Phạm Nguyễn
#Thanh Đa #mưa lớn #triều cường #ngập lụt #bảo vệ môi trường #KDL Bình Quới 2 #đời sống dân cư #TPHCM

