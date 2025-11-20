Đau đầu vì giá rau tăng chóng mặt ở TPHCM

TPO - Các loại rau xanh ở TPHCM đang tăng giá chóng mặt, nhiều loại đã vọt lên tới 90.000 – 100.000 đồng/kg, có loại còn đắt hơn cả thịt gà, thịt vịt…

Giá rau tăng không ngừng

“Mới tuần trước, tôi đi chợ mua dưa leo chỉ 20.000 đồng/kg, nay đã tăng gấp đôi tới 40.000 đồng/kg. Nhiều loại xà lách gần cả trăm nghìn đồng/kg, cà chua, bầu, bí… vọt lên hơn 50.000 đồng/kg. Trước đây mỗi lần mua rau còn được cho thêm rau nêm như hành lá, hành ngò, quả ớt… nay tiểu thương cho hay, hành lá đã lên 100.000 đồng/kg và còn không đủ để bán nên khách thông cảm và mua ủng hộ” – chị Đan Thanh (ngụ phường Sài Gòn) than thở.

Câu chuyện rau tăng giá chóng mặt đã bắt đầu nhấp nhổm ngay khi miền Bắc, miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa bão, nhiều mặt hàng rau củ từ các địa phương này đã bắt đầu tăng giá. Nay, Đà Lạt, Lâm Đồng bị sạt lở gây khó khăn cho việc vận chuyển rau xanh đến TPHCM khiến nhiều mặt hàng đứt nguồn cung.

Tiểu thương chợ lẻ ở TPHCM cũng đau đầu vì giá rau tăng cao ảnh hưởng sức mua

Khảo sát tại các chợ và cửa hàng rau ở TPHCM cho thấy phần lớn mặt hàng đều tăng 1.000 - 2.000 đồng so với hôm trước và cao hơn 30 - 50% so với cùng kỳ. Theo các tiểu thương chợ truyền thống, mưa kéo dài ở nhiều địa phương khiến rau nhập về hư hỏng rất nhiều. Các loại hành nhập 5 bó thì hư hơn một nửa, các loại xà lách dập úng phải đổ bỏ... Dù không muốn tăng giá nhưng giữ giá cũ thì lỗ chắc, còn tăng cao quá thì khách không mua.

Đại diện các chợ đầu mối tại TPHCM như Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức cho biết lượng rau nhập về chợ giảm mạnh so với trước, đặc biệt là rau ăn lá. Giá bán nhiều mặt hàng như cà chua, rau ăn lá cũng tăng 30 - 50% so với bình thường, thậm chí có loại tăng gấp đôi, gấp ba vì nguồn cung thiếu.

Nhiều loại hành lá, rau nêm từ 30.000 đồng/kg đã vọt lên gần cả trăm nghìn đồng/kg mà vẫn không có hàng

Dù chợ lẻ giá rau tăng cao, nguồn cung hạn chế thì ngược lại ở các siêu thị vẫn cam kết đủ hàng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Thậm chí, các siêu thị còn tăng cường khuyến mãi, giảm giá tới 50%, mua 2 tính 1… để kích thích sức mua.

Giữ giá tối đa

Ngày 19/11, trả lời báo chí, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM nêu thực tế những ngày qua, thời tiết bất lợi khiến nguồn cung rau sụt giảm, đẩy giá rau tại các chợ lẻ ở TPHCM tăng vọt.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM

Cụ thể, khu vực miền Tây lũ lụt dâng cao, diện tích gieo trồng giảm; còn rau ôn đới từ Lâm Đồng lại gặp tình trạng sạt lở, gây trở ngại lớn cho vận chuyển. “Tới đây, miền Bắc bắt đầu đón không khí lạnh, nguồn cung chắc chắn sẽ còn biến động” - ông Phương nói.

Theo ông Phương, nguyên tắc thị trường vận hành theo quy luật cung cầu, không thể thay đổi. Khi sản lượng, nguồn cung giảm thì giá sẽ tăng lên. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM nhấn mạnh, chương trình bình ổn thị trường đang phát huy hiệu quả khi được thiết kế để bảo đảm doanh nghiệp tham gia luôn duy trì lượng hàng nhất định trong mọi kịch bản. Khi cần, có thể điều chuyển hàng hóa liên vùng để giữ giá ổn định tương đối trong một thời gian nhất định.

Ông Phương cho biết các doanh nghiệp lớn đã ký hợp đồng bình ổn đều nỗ lực duy trì sản lượng dù nguồn cung gặp khó. Chi phí đầu vào tăng nhưng doanh nghiệp vẫn cam kết không điều chỉnh giá bất hợp lý. Việc giữ được mặt bằng giá cũng giúp định hướng thị trường, hạn chế tình trạng lợi dụng biến động để “té nước theo mưa”.

“Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, họ ý thức được trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, cố gắng giữ giá tối đa để hỗ trợ người dân”, ông Phương nhấn mạnh.

Nhiều siêu thị giảm giá rau trong thời điểm mặt hàng này đang tăng chóng mặt. Siêu thị Bách Hóa Xanh còn dán hẳn thông báo mong khách hàng thông cảm vì rau có thể tạm thiếu vì không đạt chất lượng đầu vào do mưa bão

Ngoài ra, theo ông Phương, khi giá cả trên thị trường có xu hướng tăng chung sẽ khuyến khích hoạt động sản xuất. Nông dân thấy giá sản phẩm tăng sẽ tập trung đầu tư và gieo trồng. Vì rau là sản phẩm ngắn ngày, sản lượng sẽ sớm tăng lên trong thời gian ngắn nên sẽ giúp thị trường ổn định trở lại.

Ông Phương còn cho biết thêm, các doanh nghiệp lớn về sản xuất như thịt heo, trứng gia cầm và các nhà phân phối lớn hiện nay đều đã tham gia vào chương trình Bình ổn thị trường TPHCM. Vì vậy, không lo thiếu hàng, thiếu doanh nghiệp bình ổn cung cấp hàng cho thị trường.