Đèo Mimosa xuất hiện điểm sạt lở mới

TPO - Một điểm sạt lở mới trên đèo Mimosa ở tỉnh Lâm Đồng đã làm trượt hệ thống hộ lan và đe dọa an toàn giao thông.

Ngày 18/11, trên đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện một điểm sạt lở mới, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Điểm sạt lở đã được căng dây bảo vệ.

Theo đó, điểm sạt lở nằm tại Km224+700 trên đèo Mimosa, hướng từ Đức Trọng lên Đà Lạt, với chiều dài gần 20m. Tại vị trí sạt lở, đất đá bị sụt lún khiến hệ thống hộ lan trượt khỏi vị trí ban đầu khoảng 1,5m so với nền đường.

Ngay sau sự cố, Ban Bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng đã đến kiểm tra, ghi nhận hiện trạng và giăng dây cảnh báo để đảm bảo an toàn cho phương tiện.

Hộ lan trượt khỏi vị trí ban đầu khoảng 1,5m so với nền đường.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo các bước xử lý tiếp theo.