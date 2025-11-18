Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đèo Mimosa xuất hiện điểm sạt lở mới

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một điểm sạt lở mới trên đèo Mimosa ở tỉnh Lâm Đồng đã làm trượt hệ thống hộ lan và đe dọa an toàn giao thông.

Ngày 18/11, trên đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện một điểm sạt lở mới, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

img-1670.jpg
Điểm sạt lở đã được căng dây bảo vệ.

Theo đó, điểm sạt lở nằm tại Km224+700 trên đèo Mimosa, hướng từ Đức Trọng lên Đà Lạt, với chiều dài gần 20m. Tại vị trí sạt lở, đất đá bị sụt lún khiến hệ thống hộ lan trượt khỏi vị trí ban đầu khoảng 1,5m so với nền đường.

Ngay sau sự cố, Ban Bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng đã đến kiểm tra, ghi nhận hiện trạng và giăng dây cảnh báo để đảm bảo an toàn cho phương tiện.

img-1675.jpg
img-1673.jpg
Hộ lan trượt khỏi vị trí ban đầu khoảng 1,5m so với nền đường.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo các bước xử lý tiếp theo.

Thái Lâm
#sạt lở #đèo Mimosa #Lâm Đồng #Đà Lạt #giao thông #nguy cơ mất an toàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục