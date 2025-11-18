Cấm đèo Prenn và đèo Khánh Lê, di chuyển thế nào từ Đà Lạt đi Nha Trang?

TPO - Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên đèo Prenn và đèo Khánh Lê, buộc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phân luồng giao thông khẩn cấp, cấm phương tiện qua đèo và hướng dẫn người dân đi theo lộ trình an toàn thay thế.

Ngày 18/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành hướng dẫn văn bản phân luồng giao thông khẩn cấp trên đèo Prenn và quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê) sau các vụ sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt giao thông lên xuống Đà Lạt.

Sạt lở trên đèo Prenn.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn từ ngày 16-17/11 đã làm sạt trượt mạnh tại Km224+600 - Km224+700 đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt) và Km43+000 - Km47+000 đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C (xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Các vị trí này tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, buộc cơ quan chức năng phải cấm toàn bộ người và phương tiện đi qua.

Đối với quốc lộ 27C, lực lượng chức năng tạm ngừng lưu thông hướng Đà Lạt - Khánh Hòa. Người dân được hướng dẫn di chuyển theo 3 tuyến thay thế gồm: Đèo Mimosa - Ngã ba Phi Nôm - Quốc lộ 27 - tỉnh Khánh Hoà; Đèo Tà Nung - Đường tỉnh 725 - Quốc lộ 27 - tỉnh Khánh Hòa; hoặc đi Quốc lộ 20 - tỉnh Đồng Nai - Quốc lộ 1A - tỉnh Khánh Hòa.

Tại đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt), phương tiện bị cấm hoàn toàn qua khu vực sạt lở từ KM224+600 - KM224+700. Theo đó, giao thông được phân luồng sang đèo Mimosa hoặc đường Sacom - hồ Tuyền Lâm (không áp dụng cho xe tải).

Các phương án phân luồng được áp dụng từ 11h30 ngày 17/11 đến khi có thông báo mới. Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân và du khách chủ động lựa chọn lộ trình an toàn, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh ùn tắc và nguy hiểm.