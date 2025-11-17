Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Đường sạt lở tứ phía, đi thế nào tới Đà Lạt?

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan tình trạng nhiều tuyến đường kết nối trung tâm Đà Lạt bị sạt lở do mưa lớn, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát thông tin hướng dẫn lộ trình an toàn cho người dân và du khách.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, quốc lộ 28 và quốc lộ 28B hiện là hai tuyến đường đảm bảo an toàn nhất để di chuyển giữa Đà Lạt và vùng đồng bằng. Từ hai tuyến này, phương tiện có thể nối sang cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hoặc quốc lộ 1 để về TPHCM hay đi các tỉnh phía Bắc.

tp-2.jpg
Quốc lộ 28B nhìn từ trên cao.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, dù hai tuyến đường vẫn chịu ảnh hưởng của mưa từ tối qua đến sáng nay, xe cộ vẫn có thể di chuyển chậm để lên xuống Đà Lạt.

Trong khi đó, nhiều tuyến giao thông chính tại Lâm Đồng tiếp tục bị ảnh hưởng nặng. Từ tối 15/11 đến sáng 17/11, quốc lộ 20, đèo Khánh Lê, đèo Ngoạn Mục và đèo Prenn đều xảy ra sạt lở, ngập nước và hư hỏng kết cấu hạ tầng.

Cụ thể, vào lúc 4h sáng 17/11, quốc lộ 20 bị ngập sâu tại Km218 - Km218+500 khiến giao thông tê liệt. Ngay sau đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cùng UBND xã và lực lượng CSGT đã cấm hoàn toàn phương tiện qua khu vực này; riêng đoạn đèo Đ’ran vẫn bị cấm từ 30/10 đến nay.

img-1655.jpg
Lực lượng CSGT tỉnh Lâm Đồng chốt chặn quốc lộ 20.

Trên quốc lộ 27C, vào lúc 22h ngày 16/11, tại Km45 đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá vùi lấp một xe khách, khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương. Tuyến đường này hiện bị chia cắt hoàn toàn.

Tại đèo Prenn, khoảng 9h sáng 17/11, đoạn Km224+600 - Km224+700 xảy ra sạt lở kè taluy âm, làm sụt một nửa mặt đường theo hướng Đà Lạt - TP.HCM. Sở Xây dựng đã phân luồng giao thông qua đèo Mimosa và tuyến đường hồ Tuyền Lâm để đảm bảo lưu thông an toàn vào trung tâm Đà Lạt.

Chiều 17/11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng thông tin, lũ trên sông Cam Ly đang lên rất nhanh, vượt mức báo động III tại nhiều thời điểm và gây ngập sâu tại các khu vực trũng thấp dọc sông.

Theo số liệu quan trắc, lúc 8h30 ngày 17/11, mực nước tại trạm Thanh Bình đạt 833,1m, vượt báo động III 0,1m. Chiều cùng ngày, đỉnh lũ có thể lên tới 833,8m, cao hơn báo động III 0,8m nhưng vẫn thấp hơn đỉnh lũ lịch sử 0,45m. Trong đêm nay và sáng 18/11, lũ được dự báo rút chậm, duy trì dưới báo động III khoảng 0,4m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở, sụt lún bờ kè taluy và ngập sâu tại hàng loạt khu vực ven suối thuộc thượng nguồn và hạ lưu sông Cam Ly.

Thái Lâm
#Đà Lạt #lộ trình an toàn lên Đà Lạt #sạt lở #giao thông #Lâm Đồng #du khách

Xem thêm

Cùng chuyên mục