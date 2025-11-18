Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đèo Khánh Lê bị chia cắt, chuẩn bị nổ mìn phá đá để thông đường

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang triển khai nổ mìn để phá đá, giải tỏa tuyến đèo Khánh Lê.

Sáng 18/11, lãnh đạo Công ty CP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa cho biết, trên đèo Khánh Lê hiện xuất hiện nhiều khối đá lớn chắn ngang đường, buộc phải tiến hành nổ mìn để phá đá, giải tỏa tuyến.

dji-0017.jpg
Một điểm sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục nổ mìn tại vị trí nghiêm trọng nhất ở km44+200 quốc lộ 27C, nơi hàng trăm mét khối đất đá đổ ập xuống trong chiều 17/11, chia cắt hoàn toàn tuyến đèo.

Trong hai ngày qua, đèo Khánh Lê tiếp tục phát sinh thêm nhiều điểm sạt lở chưa thể khơi thông. Mưa lớn và thời tiết diễn biến phức tạp gây khó khăn cho việc tiếp cận và xử lý hiện trường. Lực lượng chức năng đã huy động máy xúc mở đường, máy ủi dọn đất đá. Nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến tuyến đèo có thể được thông xe trong khoảng 2 ngày tới.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, trên toàn tuyến đèo Khánh Lê hiện có 4 điểm sạt lở lớn và một số điểm sạt lở nhỏ khác khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

thanh.jpg
Ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ sạt lở đèo Khánh Lê.

Trước đó, chiều 17/11, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đã đến đèo Khánh Lê, xã Nam Khánh Vĩnh để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở vùi lấp xe khách khiến 6 người chết và 19 người bị thương.

Ông Thành cũng đề nghị cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo mưa lũ, cảnh báo sạt lở, thông tin kịp thời đến người dân và các cơ quan, đơn vị để chủ động phòng tránh, mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trước mắt, cần nhanh chóng huy động phương tiện, nhân lực để khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Về lâu dài, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần nhanh chóng đề xuất Trung ương đẩy nhanh việc xây dựng tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, nhất là trong mùa mưa bão.

Phùng Quang
#đèo Khánh Lê #nổ mìn #sạt lở #Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa #sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê #nổ mìn phá đá để thông đường

